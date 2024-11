BASSIN DE THAU - POUSSAN - LUTTE CONTRE LA CABANISATION Démolition d'une construction illégale

LUTTE CONTRE LA CABANISATION - Démolition d’une construction illégale sur la commune de Poussan

Une construction illégale réalisée en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, sur un terrain non constructible de la commune de Poussan (en zone agricole) a été démolie ce mardi 26 novembre 2024 : il s’agit d’une nouvelle action des services de l’État menée dans le cadre de la lutte contre la cabanisation. Cette opération de destruction et de remise en état s’inscrit dans la continuité des nombreux contrôles opérés sur l’ensemble du territoire de l’Hérault, que ce soit sur le littoral ou dans l’arrière-pays.

La destruction d’office de cette construction (en l’espèce un abri de stockage de 70,4m2 et un mur de clôture de 55m) est intervenue à l’issue de procédures administrative et judiciaire, après constat de l’inaction du propriétaire. Ce dernier a en effet été condamné à une remise en l’état des lieux par le tribunal correctionnel de Montpellier, sous astreintes financières, et malgré une dernière mise en demeure, a refusé d’agir. Par conséquent, et en dernier recours, le préfet de l’Hérault, en lien avec le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, a décidé de procéder à la démolition du bien illégal, ainsi que d’un mur de clôture, aux frais et risques de la personne condamnée.

Cette opération de démolition et de remise en état, qui a nécessité l’évacuation de nombreux déchets, a mobilisé les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34), les militaires du groupement de gendarmerie départementale, ainsi qu’une entreprise spécialisée pour la démolition.

Le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, rappelle la prégnance du phénomène de cabanisation dans le département, l’engagement fort de l’Etat dans cette lutte, et les multiples enjeux en présence :

· « force doit rester à la loi » : tout administré doit se conformer aux règles d’urbanisme et appliquer les décisions de justice ;

· préserver les espaces agricoles et l’environnement ;

· prévenir les risques naturels tels que les feux de forêt et les inondations.

De nouvelles démolitions sont prévues.