Bagnols sur Cèze - DO&KA inaugure à Bagnols-sur-Cèze un magasin dédié au bien-être animal

La franchise DO&KA ouvre son 7e magasin, à Bagnols/Cèze, route de Saint-Gervais. Spécialiste de la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie, DO&KA met l’accueil et le service clients au centre de son offre. Un engagement motivant pour Jérémie Richart, le nouveau franchisé bagnolais.

Dès le 27 novembre 2024, l’enseigne DO&KA proposera à Bagnols/Cèze, sur 450 m2, les produits et les services qui font le succès de ses magasins auprès des amis des animaux domestiques. DO&KA vend en effet des marques exclusives, des produits locaux et/ou d’origine France ainsi que des produits biologiques, et compte un espace vrac (pour la litière, les friandises et l’alimentation sèche). Plus de 8000 références sont disponibles, avec un large éventail de prix adaptés à tous les budgets dans les univers chiens, chats, oiseaux et basse-cour, petits mammifères, aquariophilie, terrariophilie. « Notre équipe sera disponible pour guider nos clients et leur apporter des conseils personnalisés »explique Jérémie Richart, qui vient d’embaucher un adjoint en CDI et un alternant. « Comme dans tous les magasins DO&KA, ils trouveront un espace ‘bobologie’ avec des produits de premiers soins ou encore un Toutou-bar avec distributeur de croquettes et d’eau fraîche. Nous leur proposons aussi un service de toilettage. » L’agencement du magasin respecte la charte architecturale de l’enseigne : linéaires contemporains, signalétique aux couleurs de DO&KA pour orienter les clients et mobilier chaleureux avec ses touches de bois.

« J’adore le contact avec les clients ! »

Jérémie Richart travaille depuis l’âge de 17 ans. Ses expériences dans des enseignes nationales de bricolage l’ont rôdé au commerce et à la relation clients. En 2018, il a créé sa micro-entreprise de multiservices pour être son propre patron. « La rencontre avec Grégory Vayssettes, mon beau-frère et cofondateur de DO&KA, a été déterminante » explique Jérémie. « Il a pris le temps de partager avec moi sa vision du commerce et de la gestion d’entreprise. J’adore le contact avec les clients : j’ai saisi l’opportunité de les conseiller pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Accompagné par une franchise familiale, dans tous les sens du terme pour lui, Jérémie Richart aborde, serein, cette nouvelle aventure entrepreneuriale.

Avec cette 7ème ouverture, DO&KA poursuit son implantation en France, et notamment en Occitanie. Grégory Vayssettes et Erwan Estevan ont lancé la franchise à Castelnau-le-Lez en 2023, encouragés par le succès d’un premier magasin créé en 2015. Ils ont pour objectif d’ouvrir 45 points de vente sur tout le territoire d’ici 2030.