Sète - Débat d'orientation budgétaire proposé le 25 NOVEMBRE 2024

Donnat suite au Conseil Municipal de la ville de Sète qui s’est déroulé hier soir, vous trouverez en pièce-jointe le document réalisé par la majporité municipale dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.

PRAGMATISME ET DÉTERMINATION, CAP SUR 2025 !

Face aux soudaines contraintes budgétaires, imposées par l’Etat aux collectivités, la Ville de Sète propose pour 2025 un budget volontaire et responsable. L’objectif : miser sur des économies internes, relatives au fonctionnement de notre collectivité, pour consolider nos investissements stratégiques, tant en équipements qu’en actions, vecteurs d’économie, d’emploi, et de bien vivre. Les priorités en matière d’action culturelle, sociale, éducative, sportive, environnementale et associative restent au cœur des engagements municipaux, témoignant d’une gestion équilibrée au service des Sétois.

DEBAT ORIENTATIONS SETE 2025