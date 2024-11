SAINT GILLES - Nicolas et le sortilège de Noël à Saint Gilles

Il y a fort fort longtemps, au royaume brûlant d’Héliante, vivait la Reine la plus capricieuse et la plus infernale que l’on ait jamais connu : la reine Héliodore. Ayant pour horreur Noël, elle décida un jour, par un procédé magique, de supprimer l’hiver et d’effacer des mémoires cette joyeuse fête. Nicolas, le jeune et vaillant valet de la Reine accompagné du grand mage, de Mlle Narcisse, de Dame Nature et aidé par les jeunes spectateurs se lance alors dans une quête audacieuse pour restaurer l’hiver et sauver Noël.

HUMOUR, POÉSIE ET FÉÉRIE DE NOËL : UN SPECTACLE INTERACTIF POUR LES ENFANTS DE TOUT ÂGE !

Durée : 50 min - Public : à partir de 3 ans



Tarifs : Adultes : 10,00 € / Moins de 16 ans : 5,00 €

Billetterie

Vente sur place au Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Place Emile Zola :

- Tous les jeudis de 09h à 12h et de 14h à 17h

- Les jours de spectacles : de 09h à 12h et de 14h à 17h et à partir de 19h30

Vente en ligne : https://saint-gilles.fr/programme-pavillon-culture-et-patrimoine



Info pratique : Parking Charles de Gaulle, gratuit et à 3 mn à pied