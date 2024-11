Toulouse - Tekkit Connect Toulouse : La grande soirée dédiée aux carrières de la Tech

Tekkit.io organise pour la première fois à Toulouse une soirée gratuite sur le thème des carrières de la Tech le mardi 10 décembre 2024 entre 17h30 et 21h !

Venez rencontrer une dizaine d'entreprises pour trouver votre prochain stage, alternance ou encore décrocher un CDI ou un CDD autour d'un cocktail et de diverses animations. C'est avant tout l'occasion d'échanger avec des intervenants de votre domaine et de développer votre réseau professionnel !

De plus, une table ronde portant sur le thème "Le marché de la tech à Toulouse" aura lieu de 18h30 à 19h15 avec notamment l'intervention de Jean-Philippe Parro, Business Unit Director du Groupe SII et Steve Ferrero, directeur technique et co-fondateur de Web-atrio.

Si vous êtes étudiants, juniors ou expérimentés et que vous avez une expérience professionnelle de plus de 6 mois (stage/alternance/emploi) dans la Tech, c'est la soirée à ne pas manquer !

Si cela vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à l'événement. Vous recevrez votre invitation définitive dès que votre profil sera sélectionné.

On vous attend avec impatience le 10 décembre !