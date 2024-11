France - Nouvelle collection Chamonix-Mont-Blanc x celio : des vêtements techniques et élégants pour l'hiver

Chamonix-Mont-Blanc x celio : une collection hivernale élégante et innovante

Pour la troisième année consécutive, celio et Chamonix-Mont-Blanc unissent leur savoir-faire pour offrir une collection exclusive alliant élégance, fonctionnalité et innovation. Cette collaboration met en avant des pièces pensées pour les hommes qui recherchent à la fois du confort, du style et des performances pour affronter l’hiver. Chamonix-Mont-Blanc x celio propose ainsi une gamme de vêtements pratiques, allant de la ville aux pistes enneigées, sans compromettre l'esthétique.

Une collection inspirée de l'authenticité de la montagne

La célèbre vallée de Chamonix, à la croisée des chemins entre nature sauvage et tradition, incarne l’esprit de cette collaboration. Depuis des siècles, Chamonix attire les passionnés de montagne, et c’est en s’inspirant de ce lieu emblématique que celio a créé une collection qui combine sophistication et praticité.

Les vêtements de cette gamme sont conçus pour les hommes modernes qui aiment passer du quotidien aux activités hivernales sans sacrifier leur style. La collection propose des pièces intemporelles et polyvalentes dans des tons sobres : noir, beige, navy et blanc. On y retrouve des polo (35,00 €), des t-shirts (25,00 €), des pulls col rond (à partir de 65,00 €), des sweat-shirts (à partir de 40,00 €), des vestes zippées (à partir de 75,00 €) et des bonnets à 25,00 €. Chaque pièce a été pensée pour apporter un confort optimal lors des journées froides, tout en conservant une touche de raffinement.

Black Label : la capsule haute performance

La grande nouveauté cette année est l'introduction de la capsule Black Label, qui allie technologie et minimalisme. Cette ligne propose des pièces plus techniques, adaptées aux conditions hivernales les plus rigoureuses, sans négliger le design élégant. celio mise sur des matériaux de haute qualité, comme les fibres d'aluminium, pour garantir une isolation thermique exceptionnelle, tout en permettant à la peau de respirer.

Les incontournables de cette capsule incluent des doudounes (à partir de 95,00 €), des joggings (50,00 €), des pulls(75,00 €), des sweat-shirts (60,00 €), des sous-pulls thermiques (40,00 €), des coupe-vent (à partir de 150,00 €), des vestes de ski (195,00 €) et des pantalons de ski imperméables (165,00 €). Ces pièces sont conçues pour offrir une protection maximale contre le froid tout en étant suffisamment légères pour ne pas gêner les mouvements. Les poches doublées en micro-polaire ajoutent une touche de confort supplémentaire, idéale pour résister aux températures glaciales.

Tristan Knoertzer : L'ambassadeur parfait de l'esprit montagnard

Pour incarner l’esprit de cette collection, celio a choisi Tristan Knoertzer, un guide de haute montagne originaire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Avec une profonde connexion à la nature et une expérience unique dans des environnements extrêmes, Tristan est le parfait représentant de cette alliance entre l’aventure et l’élégance. À travers ses récits inspirants, il incarne l’essence même de cette collection, pensée pour ceux qui cherchent à repousser leurs limites tout en restant élégants.

La collection Chamonix-Mont-Blanc x celio, incluant la capsule Black Label, est désormais disponible en exclusivité dans les magasins celio et sur celio.com