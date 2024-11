France - Le Savoir-Faire de la Découpe Bouchère à la française inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel

Ce lundi 25 novembre, Rachida Dati, ministre de la Culture, a reçu Jean-François Guihard, président de la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT), pour lui remettre officiellement le certificat d’inscription au Patrimoine Culturel Immatériel, honorant ainsi l’art de la découpe bouchère.

Une occasion unique de célébrer les nouveaux inscrits à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel français et de mettre en lumière ce savoir-faire traditionnel.

Cette reconnaissance, décernée par le ministère de la Culture, consacre l’excellence et la singularité des pratiques et techniques artisanales des bouchers français. Elle souligne l’importance de ce savoir-faire dans l’identité gastronomique nationale et sa valeur en tant que patrimoine immatériel à préserver et à transmettre.

Alors que la CFBCT célèbre ses 130 ans, cet honneur marque un tournant dans l’histoire de la boucherie artisanale et valorise le rôle des artisans bouchers dans la transmission d’un savoir-faire d’exception.

LA DÉCOUPE BOUCHÈRE À LA FRANÇAISE : UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION QUI UNIT PLUS DE 80 000 PROFESSIONNELS PASSIONNÉS

Entre tradition et innovation, la filière de la boucherie artisanale se compose d’hommes et de femmes investis en faveur du « manger mieux ». Exerçant dans 18 000 points de vente qui contribuent au dynamisme des centres-villes et villages. Chaque jour, ces professionnels s’adaptent, afin de répondre au mieux aux nouvelles attentes des consommateurs en proposant des produits sains, durables et de qualité, issus des élevages français.