Mende - À l'Ouest - Collectif Bajour

Une fratrie, des souvenirs, une force inébranlable.

Découvrez À l’Ouest, où le collectif Bajour mêle douleur et légèreté avec une justesse émouvante autour d’une fratrie endeuillée.

Des souvenirs d’enfance que l’on tente d’effacer, un traumatisme qui nous ronge. Pour la fratrie endeuillée d’À l’Ouest, survivre au drame, c’est avancer coûte que coûte. De cette chronique familiale bouleversante, les sept comédien·ne·s du collectif Bajour se saisissent avec une immense justesse, entre douleur absolue et vive insouciance.

Cinq frères et soeurs cohabitent dans une apparente gaieté. Puisant dans leurs liens une force souveraine, ils organisent leur petite société fraternelle autour de rituels et de jeux qui rappellent l’enfance. Mais cette joie semble cacher bien des souffrances…

L’écriture collective d’À l’Ouest entremêle tous les fils de la vie. Les souvenirs, les blessures, mais aussi la légèreté et le bonheur de s’aimer en dépit de tout ce qui pourrait nous séparer. Peut-on construire un avenir si sous nos pieds le passé se dérobe ? Forgée par le travail de plateau, cette création du collectif BAJOUR porte la promesse d’une marque de fabrique : un théâtre imaginatif endiablé et superbement incarné.

