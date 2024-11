BASSIN DE THAU - SCOT de Thau : Le Schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau entre dans une nouvelle phase.

SCOT de Thau : Le Schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau entre dans une nouvelle phase.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau et Sète Agglopôle Méditerranée annoncent l’entrée dans une nouvelle phase de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce document stratégique, véritable boussole pour l’aménagement du territoire, vise à répondre aux défis du bassin de Thau tout en préservant ses spécificités, son authenticité et son attractivité.

Préserver l’authenticité du territoire en maitrisant l’urbanisation

Le bassin de Thau se distingue par la richesse de ses paysages naturels, sa biodiversité et la singularité de ses communes. Pour préserver cette identité, les élus ont fait le choix d’une maîtrise stricte de l’urbanisation.

Le SCOT révisé fixe un objectif de croissance démographique à 0,6 % par an, bien en deçà des 1,4 % prévus initialement. Cela se traduit par un accueil de 16 400 nouveaux habitants à horizon 2043, contre 40 500 à l’horizon 2030 dans la version précédente. Cette modération s’accompagne de la création de 16 500 nouveaux logements, répartis à parts égales entre les besoins de la population actuelle et l’accueil des nouveaux habitants.

La consommation d’espaces naturels et agricoles, quant à elle, sera drastiquement réduite. De 34 hectares consommés par an sur la période 2011-2021, le SCOT ambitionne de descendre à 12 hectares par an sur les deux prochaines décennies. Cette trajectoire contribue à l’objectif national du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050, tout en garantissant le maintien d’un équilibre entre développement urbain et préservation de l’environnement.

Pêche et cultures marines : des priorités réaffirmées et un SMVM maintenu

Le Bassin de Thau est un territoire unique, où la mer et les lagunes occupent une place centrale dans l’économie, la culture et le quotidien des habitants. Conscients de cette richesse, les élus ont réaffirmé le maintien du chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).

Ce volet maritime consolide les vocations prioritaires du territoire :

 Soutenir les activités de pêche et de cultures marines, véritables piliers économiques et identitaires ;

 Protéger les milieux lagunaires, supports essentiels de ces activités ;

 Accompagner le développement du Port de Sète-Frontignan, tout en respectant l’équilibre écologique du territoire.

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du bassin de Thau, approuvé en 1995, définissait les orientations majeures pour la gestion et l’aménagement du territoire. Les grandes lignes reposaient sur un équilibre entre les activités humaines et la préservation des milieux naturels.

Depuis 30 ans, les documents d’aménagement successifs ont maintenu le SMVM et ses principes d’organisation des espaces littoraux et maritimes, notamment la vocation prioritaire donnée à la pêche et à la conchyliculture. C’est également le cas pour le SCOT révisé.

Grâce à ce cadre préservé, le bassin de Thau continue d’assurer le développement des activités traditionnelles, en concertation avec les professionnels concernés.

Un développement économique au service des actifs et du territoire

Outre la protection de son patrimoine naturel, le SCOT place l’économie au cœur de la dynamique de développement. Il se donne pour ambition forte de structurer et de consolider les espaces d’accueil économique afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les actifs et favoriser le développement économique du territoire.

Les nouvelles orientations permettront d’accompagner la vitalité des communes, tout en offrant des infrastructures adaptées aux besoins des entreprises et des actifs. Cette approche vise à conjuguer équilibre territorial et dynamisme économique et d’apporter les conditions de soutien à l’emploi sur le territoire.

Un territoire résilient face au changement climatique

Le changement climatique est une réalité pressante pour le bassin de Thau, territoire particulièrement exposé aux risques littoraux et à l’évolution du trait de côte. L’adaptation aux évolutions climatiques constitue un axe transversal du SCOT révisé.

Parmi les actions phares figurent :

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, grâce à une planification des mobilités ;

 La préservation de la biodiversité, pour contrer l’érosion des espèces animales et végétales ;

 La gestion à long terme des ressources naturelles, telles que l’eau et les sols ;

 L’anticipation des risques, afin de développer une culture du risque et de renforcer la résilience des habitants face aux aléas climatique



Ces objectifs s’intègrent dans un projet global et cohérent, qui place la transition écologique et l’adaptation climatique au cœur des décisions d’aménagement.

Un projet de SCOT ancré sur des bases solides

Fruit de neuf années de concertation, le premier SCOT de 2014 a défini des orientations majeuresqui restent d’actualité : limiter l’étalement urbain, préserver les ressources naturelles, encourager les mobilités douces et soutenir les activités primaires.

La révision en cours n’entend pas remettre en cause ces fondamentaux, mais les renforcer et les adapter aux nouveaux enjeux pour garantir un développement maitrisé qui réponde aux nouveaux besoins.

Le bassin de Thau réaffirme ainsi son ambition : devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique, de résilience littorale, de préservation de ses emplois et de son authenticité.

LE SCOT EN BREF :

Il est composé de 3 documents :

 le PAS (Projet d’Aménagement Stratégique),

 le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs)

 Les annexes.

Le PAS définit le projet politique stratégique et prospectif à 20 ans.

Le DOO est la déclinaison opérationnelle du PAS et définit les orientations localisées et parfois chiffrées.

Les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) du SCOT de Thau s’articulent- autour de 4 axes principaux :