Saint Cyprien - Le spa marin de L'ÎLE DE LA LAGUNE dévoile ses nouveautés 2025

2025 : Destination bien-être à L'Île de la Lagune

L’Île de la Lagune, le Relais &Châteaux et hôtel 5* du groupe Roussillhotel à Saint-Cyprien (66), renferme au dernier étage de la grande maison principale, le Spa Marin le plus intime de France. Véritable « maison de beauté » unique en son genre, elle propose aux clients de l’hôtel ou de l’extérieur de venir s’envelopper de douceur et de bien-être. Avec ses soins marins à la carte, sa piscine panoramique chauffée, ses 10 cabines de soins ciblés, son hammam, son sauna japonais, le Spa Marin régénère les corps et nous apporte détente et relaxation à deux pas de la plage... Après une phase de reconfiguration et une réouverture en juin 2024, le Spa Marin de L’Île de la Lagune, entièrement renouvelé, propose pour 2025 une offre élargie de soins et de cures courts et moyens séjours au sein d’un nouvel espace ouvert toute l’année pour une expérience sensorielle et

relaxante décuplée !

Un Espace Marin entièrement rénové dédié au bien-être

Depuis juin 2024, le Spa Marin de L’Île de la Lagune***** est doté d’un tout nouvel espace marin ouvert toute l’année : sauna, hammam, douche

émotionnelle, fontaine de glace et piscine panoramique chauffée et couverte permettent aux amateurs de bien-être et de détente de profiter de

cet espace unique été comme hiver, à l’abri du vent et des intempéries. Ainsi, avec ce nouvel équipement, L’Île de la Lagune devient plus que

jamais une destination spa-thalasso de premier ordre en Pyrénées-Orientales.

Les nouveautés Spa & Thalasso 2025 : Des programmes de bien-être sur-mesure pour chaque séjour

Avec ses infrastructures modernes et repensées, le Spa Marin de L’Île de la Lagune allie en 2025 le meilleur de la thalassothérapie et de l’hydrothérapie avec des soins signatures. Ces nouvelles cures s’adaptent aux attentes variées de chaque client, qu’il s’agisse d’un court séjour ou d’une expérience prolongée, offrant ainsi une solution personnalisée pour tous ceux qui souhaitent retrouver sérénité, vitalité et équilibre.

Les nouvelles cures courtes : une évasion le temps d’un week-end

Parenthèse Premium : un véritable havre de paix luxueux pour une reconnexion à soi, parfait pour se détendre et se ressourcer en un minimum de temps. Idéal pour les femmes actives qui veulent se couper du quotidien avec des soins d’hydrothérapie et des massages exclusifs.

Sveltesse Marine : ciblée pour sculpter la silhouette, éliminer en douceur les kilos en trop et renforcer le tonus. Elle combine des soins de thalassothérapie, des enveloppements marins, des séances d’activité physique douce pour un effet raffermissant et drainant immédiat et des soins expert amincissants manuel comme le drainage et la madérothérapie.

Re Pause & Vous : cette cure est pensée pour offrir une pause régénérante le temps d’un lâcher prise total. Elle associe relaxation et revitalisation avec des soins apaisants, permettant de repartir avec une énergie renouvelée en un week-end seulement.

Nouveau : Le Head Spa

Le soin Head Spa est un traitement relaxant et revitalisant pour le cuir chevelu. Une combinaison de massage du cuir chevelu, de soins capillaires Biologique Recherche et de techniques de relaxation offrant une expérience de détente inoubliable tout droit venue d’asie. Durant le soin une cascade d’eau glisse délicatement sur votre tête ce qui apporte une sensation de relaxation profonde et une déconnection totale.

Plus d'informations sur : https://www.hotel-ile-lagune.com/fr/