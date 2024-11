Toulouse - Semaine des Droits Humains et des Migrations à Toulouse

Dans le contexte de la journée internationale des droits de l’Homme (10/12) et de la journée internationale des migrants (18/12), L’Ecole Des Droits Humains et de la Terre organise deux évènements à Toulouse. Ces évènements sont soutenus par la Région Occitanie, la mairie de Toulouse, la fondation Amnesty International France et de la fondation Groupe Edf.

Ils bénéficient également du concours de l’Académie de Toulouse. Ce projet a pour objectif de permettre à des lycéens et à tout public de réfléchir et d’échanger sur les réalités des migrations, en France et dans le monde ainsi que s’approprier les droits humains en les confrontant à l’actualité de notre monde et aux violations dont ils font l’objet. Dans un monde en prise aux conflits armés sur tous les continents, où les ressources se raréfient et où l’impact du bouleversement climatique est de plus en plus visible pour tous les êtres humains, la question cruciale des migrations, qu’elles soient politiques, économiques ou encore environnementales, se pose plus que jamais.

Cette semaine sera l’occasion d’échanger sur les réalités concrètes de ceux que l’on nomme « migrants », des causes et des enjeux liés aux migrations partout dans le monde ainsi que de la question de l’accueil, notamment en France.

Ce sera également l’occasion pour l’EDDHT de présenter son tout nouveau jeu pédagogique, Exilix, qui sera déployé dans toute l’Occitanie afin de permettre aux lycéens de découvrir les multiples réalités des parcours migratoires.

2 évènements seront ainsi organisés à Toulouse : un colloque de lancement ouvert au public le mercredi 18 décembre matin à l’Espace diversités laïcité ainsi qu’une Simulation d’Assemblée Générale des Nations Unies sur la thématique des « migrations environnementales ». Pour en savoir plus, écrivez-nous à simon.monnier@eddht.org



Colloque de lancement

Le mercredi 18 décembre à l’Espace des diversités et de la Laïcité 38 Rue d’Aubuisson - Toulouse Migrations, accueil et droits humains

Dans le cadre de son projet « On naît ensemble ! » qui vise à sensibiliser les jeunes et lycéens d’Occitanie à la cause des exilés et au respect des droits humains, l’EDDHT organise un colloque de lancement de son nouveau jeu pédagogique Exilix, coconstruit par des exilés dans le cadre même de ce projet. Ce colloque se déroulera le mercredi 18 décembre de 8h30 à 12h30, à l’Espace Diversités laïcité de Toulouse. Ouvert à tout public et avec la participation d’une centaine de lycéens toulousains, le colloque se déclinera en plusieurs temps forts :

- 8h30 - accueil des participant.es et partenaires

- 8h45 - ouverture par élu.e.s et soutiens au projet suivie de la présentation d’Exilix par l’EDDHT

- 9h30 - Ateliers ludopédagogiques o Animations par l’EDDHT de parties de jeu Exilix o Animation par e-Graine de l’exposition immersive Lisa

- 10h30 – conférence débat : « Les migrations : de qui parle-t-on ? » o Marie-Laure Morin : juriste, ancienne conseillère à la Cour de cassation, ancienne déléguée du défenseur des droits, ancienne directrice de recherches au CNRS, militante engagée dans l’accompagnement des personnes migrantes

- 11h30 - Table ronde des acteurs locaux : « l’accueil des exilés en France » o Annalisa Lendaro : sociologue, enseignante chercheuse à UT2 o Baptiste Bouquerney : avocat spécialisé en droit des étrangers o Louise Marty : Association Utopia 56 o Association France Horizon

Exilix, On naît ensemble ! est le nouveau jeu pédagogique de l’EDDHT qui sera officiellement présenté lors du colloque de lancement du 18 décembre. Coconstruit avec des exilés, EXILIX est un jeu de rôle sur plateau au gré duquel les joueurs, qui incarnent des personnages d'horizons différents et aux chances inégales, affrontent des aléas et mettent en œuvre des stratégies pour maximiser leurs chances d'atteindre leur but. Plusieurs parties de jeu seront animées lors de l’évènement afin de proposer aux participants une immersion ludique dans l’expérience de parcours migratoires ;

Lisa est une exposition immersive imaginée par le mouvement e-graine qui retrace les multiples parcours migratoires possibles en mettant en lumière leurs causes, leurs raisons, leurs spécificités notamment pour les femmes. Cette exposition sera animée le 18 décembre par l’association e-Graine, partenaire de l’évènement.

Réserver pour assister à l’évènement (nombre de places limitées) : simon.monnier@eddht.org