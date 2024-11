Toulouse - La médiation sociale : un enjeu sociétal

Le quotidien des équipes de l’association toulousaine L’Amandier fait l’objet d’un documentaire inédit diffusé sur France 3 Occitanie le 28 novembre L’association toulousaine l’Amandier, membre actif du Collectif Associatif Présence, est mise à l’honneur dans le documentaire captivant « Chers Voisins ».

Diffusé sur France 3 Occitanie le 28 novembre 2024 à 23h00, ce film offre un regard authentique et touchant sur les défis du vivre-ensemble dans les résidences HLM de la région. Au quotidien, Marie-Pascale Faure, médiatrice sociale de L’Amandier, intervient avec patience et discernement pour gérer des situations de voisinage qui peuvent parfois sembler banales, mais qui représentent de véritables défis : nuisances sonores, tapages nocturnes, tensions autour de l’entretien des espaces communs, ou encore des conflits plus inhabituels, comme des chats errants sur les balcons ou des désaccords sur la végétation sauvage des jardins.

Ces problématiques révèlent les tensions de la cohabitation moderne et soulignent l’importance cruciale de la médiation. Les médiatrices de L’Amandier sont de véritables artisanes du lien social, travaillant sans relâche pour instaurer la paix dans ces espaces de vie partagée. Le documentaire aborde avec un mélange de sensibilité et d’humour l’impact de ces interventions, tout en interrogeant l’individualisme contemporain et le concept même de la coexistence. Est-il devenu plus difficile de vivre ensemble aujourd’hui ? Quels défis posent le respect mutuel et les règles de la vie en communauté dans un environnement où les espaces partagés sont essentiels, comme dans le logement social ? L'association L'Amandier s'engage depuis plus de 10 ans à apporter des solutions innovantes pour relever les défis liés au vivre-ensemble. Grâce au dévouement de ses équipes et à son engagement,

L'Amandier contribue activement à améliorer la qualité de vie au sein des quartiers et des espaces résidentiels. Toulouse, le 22 novembre 2024 Ne manquez pas la diffusion de « Chers Voisins » le jeudi 28 novembre 2024 à 23h00 sur France 3 Occitanie. Ce documentaire de 52 minutes, réalisé par Lucia Sanchez et coproduit par Elda Productions, France 3 Occitanie, avec le soutien de Public Sénat, du CNC et PROCIREP, vous plongera dans le quotidien de ces médiatrices, véritables artisanes du lien social. Un débat suivra la projection, approfondissant les questions cruciales liées au vivre-ensemble.