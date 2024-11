Florac - Atelier Tuffery organise un marché de Noël à la manufacture de Florac

Et si le Père Noël portait un jean ? Chiche ? La marque française de jeans, Atelier TUFFERY propose une version locale de Noël avec un marché en plein air organisé les 7 et 8 décembre, sur la placette événementielle située derrière son atelier à Florac (Lozère).

« Nous voulons que la manufacture devienne un lieu de vie et d’échanges tout au long de l’année, expliquent Myriam et Julien Tuffery, les dirigeants de l’entreprise lozérienne. À l’image de nos soirées estivales, ce marché de Noël mettra en lumière artisans et producteurs locaux ».

Au programme, une sélection de stands mettant à l’honneur les saveurs et savoir-faire du territoire : plateaux d’huitres, vin chaud, fromages fondus, bretzels, crêpes, mais aussi linge de maison, articles en cuir, objets déco, bijoux, bougies, cosmétiques, coutellerie… 18 stands dédiés à la gourmandise et à l’artisanat local exposeront leurs productions et créations.

Plusieurs temps forts rythmeront le week-end comme une animation au violon, la traditionnelle photo avec le Père Noël… en jean et un spectacle pour les enfants le dimanche. Animations, jeux en bois, musique… la magie de Noël s’empare de la boutique Atelier TUFFERY qui reste ouverte tout le week-end à Florac pour l’occasion.

Un Noël à l’image d’Atelier TUFFERY : authentique et ancré localement. Cette initiative renforce le rôle de la manufacture comme un point d’attractivité autour des savoir-faire locaux.

La liste des exposants participants au marché de Noël :

Oustaperelle – pâtes à tartiner - www.oustaperelle.com

Maison Grandadam – cuir - https://www.maison-grandadam.fr/

Couteau Le Lozère – coutelier - https://lelozere.fr/

Nähen – linge de maison - https://nahen.fr/

Gaec de Chanac – fromages - https://www.saveur-lozere.com/nos-fermes/gaec-de-chanac/

Made in Milo – bijoux - @made_in_milo

Candle to the moon – bougies - https://www.candletothemoon.com/

La Fabrique 48 - créations bébé - https://www.facebook.com/lafabrique/?locale=fr_FR

Atelier Falbala – créations végétales

Atelier LCPP – créations en cuir - https://www.atelierlcpp.com/

Le Mas de Janiny – vins - https://www.masjaniny.com/

Nuance Dark – maquillage enfants - https://www.facebook.com/nuances.darc/?locale=fr_FR

La Traversière - chocolat bio & saucisson / saucisse

La ferme de Salieges – miel et confiture - https://lafermedesalieges.com/

La ferme de Rampon – produits fermiers - https://www.boutique-ramon.fr/

Marion coquillage – crustacés et poissons

Belesa – cosmétiques made in Cévennes - https://belesa.fr/

Nathalie Crépin – céramiste - https://www.maisonecolozere.fr/c%C3%A9ramique/