Sète - Jordan Bardella à Sète : Un succès populaire malgré les contestataires

Le vendredi 22 novembre, Sète a été le théâtre d'un événement marquant : une séance de dédicaces de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui a attiré une foule inattendue par son ampleur . À l'intérieur du restaurant Le Saint-Louis, Bardella a signé son livre, ''Ce que je cherche'', devant une file d'attente impressionnante de près de 700 personnes, principalement composée de jeunes de moins de 30 ans, acclamant son arrivée peu avant 19 h. Le député sétois Aurélien Lopez-Liguori, memembre du bureau National et organisateur de l'événement etait entouré des autres deputés du département héraultais pour accueillir le Président du Mouvement Jordan Bardella



Cependant, cet événement n'a pas été sans controverse. De l'autre côté du Cadre royal, une mobilisation de manifestants antifascistes, de militants de gauche et de syndicats a exprimé son opposition, créant un véritable contraste entre les deux camps. Les chants résonnaient sur le quai de la Résistance, tandis que les forces de police assuraient la sécurité.



Cette scène illustre parfaitement les tensions politiques actuelles en France, où les passions s'affrontent et où chaque événement devient un reflet des clivages de notre société.