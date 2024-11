HÉRAULT - Une relance attendue des BEAUVAU des polices municipales, la FAFPT reste mobilisee

Ce jour, dans l'enceinte même du Salon des Maires de France, pas moins de deux ministres étaient réunis pour relancer les discussions dans le cadre des Beauvau des Polices Municipales.

Si l'attente est grande dans les rangs des 28000 policiers municipaux et gardes champêtres concernant l'amélioration des conditions de rémunération, ou de retraite, force est de constater du côté des élus et du gouvernement que les priorités ne sont pas les mêmes.

Dès la mi-janvier, la concertation va être relancée avec cinq Beauvau prévus, le premier dans le Rhône, les suivants dans le Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, en Île-de-France et enfin en Région Grand-Est, s’ajoutera à cela une date spécifique dans les Outre-mer. Avec une conclusion au Ministère de l’Intérieur autour du 3 avril.

Si le Ministre DARAGON a tenu un discours volontariste et ambitieux, ouvrant un champ des possibles des plus larges. Dans le même temps, il n'a eu de cesse de rappeler tout au long de celui-ci qu'il était attaché à la libre administration des collectivités territoriales et qu'en conséquence il n'imposerait rien aux maires, que ce soit en matière d'armement, d’équipement, ou encore d'extension de compétences.

Face à cela, les attentes des agents sont importantes et il n'est plus l'heure de tergiverser. Il faut rapidement passer à des actes concrets pour améliorer nos carrières, nos avancements, nos rémunérations et nos retraites.

Pour la FA-FPT Police Municipale, il ne peut pas être accepté la plus petite augmentation de nos prérogatives sans obtenir des avancées sociales et salariales.

Symboliquement, l'organisation de ce Beauvau au cœur de l'assemblée des Maires de France n'aura de sens que si nos revendications sont entendues.

La FA-FPT Police Municipale s'engagera pleinement dans ces discussions en portant les revendications de la filière, conformément au cahier revendicatif adopté le mois dernier à Canet en Roussillon.

Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS, Secrétaires Nationaux FA-FPT en charge de la Police Municipale