Saint Cyprien - 184eme Table d'Honneur de l'Almandin : Frédéric Bacquié invite Mathieu Martin pour un menu à 4 mains

L’Almandin, le restaurant étoilé de L’Île de la Lagune*****, est heureux d’annoncer la tenue de sa 184e Table d’Honneur, une expérience gastronomique unique qui réunira deux grands noms de la cuisine française : Frédéric Bacquié, chef étoilé de l’Almandin, et Mathieu Martin, chef

étoilé du Saint-James à Bordeaux, tous deux reconnus pour leur audace, leur créativité et exerçant chacun leur talent dans une maison membre Relais & Châteaux. Cet événement exceptionnel se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2024. Une collaboration inédite autour du caviar Sturia et du champagne. À cette occasion, les deux chefs uniront leur savoir-faire et leur vision pour offrir un menu à quatre mains conçu comme une ode à l’élégance et aux saveurs nobles. Le caviar Sturia, perle de la gastronomie française, et les bulles raffinées de champagnes soigneusement sélectionnés, partenaires référencés Relais & Châteaux, seront les invités d’honneur d’un dîner qui promet de sublimer les palais des convives. Frédéric Bacquié, maître d’une cuisine raffinée et locale, s’attache à réinterpréter les produits de son terroir avec précision et modernité. Mathieu Martin, quant à lui, est reconnu pour son inventivité et sa capacité à surprendre par des accords audacieux et des créations inattendues. Ensemble, ils promettent une symphonie culinaire inédite, alliant tradition et innovation.



Un cadre d’exception pour une expérience inoubliable : Situé dans l’écrin paisible du Relais & Châteaux L’Île de la Lagune***** à Saint-Cyprien, l’Almandin offre un cadre idyllique pour cette rencontre culinaire. Niché au coeur de la Méditerranée, le restaurant conjugue élégance et sérénité, invitant les hôtes à savourer chaque instant de cette expérience unique.

Réservations limitées : Pour garantir une expérience exclusive, le nombre de places est restreint. Les amateurs de haute gastronomie sont invités à réserver dès maintenant pour vivre un moment d’exception à cette Table d’Honneur inoubliable.

Les Tables d’Honneur de l’Almandin, haute gastronomie depuis plus de 30 ans : Les Tables d’Honneur du restaurant L’Almandin, lieu emblématique de L’Île de la Lagune****, sont une tradition depuis plus de 30 ans. Pensées à l’origine comme des repas conviviaux et chaleureux, ils ont évolué pour devenir de véritables rendez-vous culinaires, mêlant créativité et découverte. Chaque édition met en lumière des produits rares et des accords metsvins audacieux, portés par le talent des chefs et une attention soignée aux détails. Ces repas, à la fois authentiques et raffinés, reflètent l’excellence Relais & Châteaux tout en préservant l’esprit de partage qui les a fait naître.

Informations pratiques : Du 29 novembre au 1er décembre à l'Almandin, L'Île de la Lagune**** (Saint-Cyprien) - Menu à 200€/pers. www.almandin.fr