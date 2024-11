POMEROLS - Redécouvrir la nature sauvage dans nos rues

Pomérols : Redécouvrir la nature sauvage dans nos rues

Une balade pédagogique avec " Autres Regards sur l'Environnement "

Mercredi 20 novembre, une dizaine de personnes a participé à une balade éducative dans les rues du village pour découvrir le dispositif sauvage de ma rue. L’événement, parrainé par le CCAS, et organisé par l’association "Autres Regards sur l’Environnement", était animé par Aude, spécialiste de l’environnement. L’objectif ? Changer notre perception des plantes dites sauvages qui poussent spontanément en milieu urbain.

Repenser les mauvaises herbes

Au cours de cette promenade, Aude a invité les participants à distinguer les végétaux intentionnellement plantés, comme les platanes ornant les places publiques, des herbes spontanées souvent qualifiées, à tort, de "mauvaises herbes". « L’idée, c’est de poser un autre regard sur ces plantes, de rappeler qu’elles jouent un rôle essentiel, notamment pour les scientifiques qui s’intéressent à leur résilience exceptionnelle », explique-t-elle. Ces plantes, qui continuent à pousser malgré des siècles d’arrachage et de maltraitance, posent une question cruciale : quelle est leur utilité, et pourquoi persistent-elles ?

Un rôle écologique sous-estimé

Au fil de la balade, les participants ont découvert les multiples usages et contributions de ces plantes sauvages. Loin d’être inutiles, elles participent à l’écosystème urbain en offrant des refuges pour la biodiversité, en régulant les sols ou même en inspirant des recherches scientifiques. « Ces herbes qu’on méprise pourraient bien avoir des rôles insoupçonnés, et il est temps de les redécouvrir », insiste Aude.

Des valeurs sociales et environnementales

Au-delà de cette sensibilisation, l’association "Autres regards sur l’environnement" véhicule des valeurs fortes : respect de la nature, dialogue interculturel, partage et échange. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large visant à reconnecter les habitants avec leur environnement tout en favorisant une prise de conscience collective sur l’importance des plantes sauvages en ville.

En fin de promenade, les participants semblaient conquis. Une expérience enrichissante qui invite à regarder autrement les pavés de nos rues et à reconnaître la richesse insoupçonnée de ces petites herbes qui, finalement, n’ont rien de "mauvaises".

Claude Stekelorom / mairie de Pomérols