Montpellier - Start-up : 30 mn chrono avec les business angels de MELIES

MELIES Business Angels organise une matinée de speed dating jeudi 28 novembre 2024 à la Halle de l’Innovation. Durant 30 minutes, chaque créatrice ou créateur de start-up en recherche de fonds d’amorçage pourra présenter son projet à des investisseurs privés du réseau montpelliérain.

Depuis neuf ans maintenant, les membres de MELIES Business Angels vont à la rencontre des startuppeurs lors de brèves sessions d’échanges organisées avec le soutien du BIC de Montpellier. Il s’agit pour les dirigeants de start-up de tester leurs projets innovants auprès de business angels et d’experts partenaires, et d’avoir un retour constructif de leur part. Parfois le speed dating est le point de départ d’un parcours qui aboutira à un investissement et à un accompagnement de MELIES Business Angels.

« Sur les 23 projets découverts l’an passé, nous en avions retenu 10 pour un entretien approfondi » précise Jean-Paul Alic, président de MELIES Business Angels. Il souligne surtout que ces séances de speed dating ont déjà permis de détecter des start-up à fort potentiel : « Octipas, Yellowscan, Watertracks, Odaptos, Hiotee ou plus récemment Drone Geofencing ont toutes été repérées par nos business angels dans ce contexte. »

-----------------------

Infos pratiques

Speed dating à la HDI,

place Françoise Héritier à Montpellier.

Jeudi 28/11 de 9h à 12h30.