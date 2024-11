Lozère - Sous terre - Cie Matiloun - à Langogne et Chanac

Une plongée subtile et délicate dans le monde souterrain et ses mystères, une immersion dans les profondeurs du temps lointain. Qu’est-ce qui est dessous, caché, enfoui, sous nos pieds ? Si on creuse que trouve-t-on, au fond ? Autant de questions à creuser, évidemment !

Sous Terre c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance.

« Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre… »

Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore « le noyau de leur être ».

Croisant documentaire, témoignages de passionnés, mystère de l’art pariétal et littérature, cette descente dans les cavernes est un véritable objet poétique pour tou·te·s. Cet éloge d’une vie enfouie est une véritable « galerie » de portraits dans un esprit art brut.

Et pour compléter l’expérience, la compagnie Matiloun vous propose de visiter l’exposition « Chroniques Souterraines » : une collection de mondes miniatures représentant sous cloche les vies des personnalités ayant témoigné.

- Mardi 04 février à 20h30 à Langogne et Samedi 08 février à 18h30 à Chanac