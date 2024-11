Lozère - Portraits manifestes en tournée en Lozère - Primesautier Théâtre

Les portraits manifestes proposent de faire entendre, en adresse directe aux publics, les témoignages d’« acteurs et actrices » de différentes manifestations. Ici une militante victime d’un tir de LBD, un policier qui quitte ses fonctions, un street-médic et une psychologue…

Ces portraits nous plongent dans différents évènements et actions que rassemble une manifestation au sein de laquelle des individualités se dévoilent, rompant ainsi avec les images souvent réductrices véhiculées par les médias.

Le 1er portrait c’est l’histoire de B. jeune manifestant qui nous raconte pourquoi, bien que lui-même violent, il choisit soudainement d’aider les autres. Le 2nd, c’est celle de S. psychologue de métier qui nous rapporte la souffrance et les séquelles que peuvent laisser les luttes.

Mais que fait la police, c’est A. qui nous livre le témoignage d’un policier à bout et les dérives systémiques que subit ce corps de métier depuis des années. Le dernier portrait c’est K., jeune manifestante, qui nous raconte les conséquences d’un tir de LBD.

En continuité, nous vous invitons à découvrir !MANIFESTE ! au Théâtre de Mende le jeudi 13 mars à 20:30, une pièce qui fait dialoguer entre eux les différents portraits.

