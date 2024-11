Hérault - Les enfants continueront à asssiter à la cruauté des corridas !

Le 14 novembre 2024 restera un triste jour pour notre cause... La Proposition de Loi déposée par la sénatrice Samantha Cazebonne et le sénateur Arnaud Bazin demandant l'interdiction des moins de 16 ans lors de corridas et de combats de coq a été rejetée par le Sénat. Alors que la loi, par exemple, interdit la présensce d'enfants dans un abattoir ou devant un écran diffusant un film pornographique, la sauvagerie sanguinaire des corridas, elle, leur est accessible ?

Et pire, à la télévision, quand des images de corridas édulcorées sont montrées, une signalétique apparait en bas de l'écran afin de ne pas les heurter. Paradoxalement, ces mêmes enfants peuvent assister à un vrai "spectacle" de tauromachie espagnole dans des conditions réelles avec tout son cortège de cruauté. Quelle incohérence inouïe !

Si, dans l'hémicycle du Sénat, lors des débats, un écran géant avait projeté des images terribles de nos films anticorrida, les arguments des sénatrices et des sénateurs pro-corrida auraient été particulièrement mis à mal...

Conclusion : dans les familles d'aficionados où on demande aux enfants de respecter leurs animaux de compagnie, en même temps, on les incite à aimer voir d'autres animaux torturés à mort dans les arènes.

Comment, dans ces conditions, peuvent-ils ne pas perdre leurs repères compassionnels ?

Tout cela n'est pas très glorieux pour le Sénat...