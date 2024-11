LOUPIAN - Le ministre de la Mer Fabrice LOHER de passage à Loupian et Marseillan

Fabrice Loher, ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche a pris le pouls des professionnels de la pêche concernés par les mesures du plan de gestion de la Méditerranée gestion à quelques semaines du conseil européen de négociations des TAC ( Les Totaux Admissibles de Captures ) et de quotas . C'est a cet effet qu'il s'est rendu ce vendredi 15 novembre dans l’Hérault et autour de l'étang de Thau pour une série de rencontres consacrées aux enjeux maritimes de cette zone et notamment en faisant une courte halte à Marseillan où il fut reçu par son maire Yves Michel.

La période de transition du plan de gestion de la Méditerranée occidentale prendra fin au 1er janvier 2025, aussi le ministre a souhaité échanger avec les professionnels de la pêche concernés par les mesures de ce plan de gestion. Il s'est ainsi rendu successivement sur le port de Sète pour échanger avec les représentants des professionnels à la Maison régionale de la mer. Le ministre a ensuite visité la maison de la mer et la Réserve du Brescou sur l' Aire marine protégée au Cap d'Agde .

Le ministre a ensuite rejoint la commune de Marseillan ou il fut accueilli sur le Quai Antonin Gros par le maire Yves Michel et où une importante délégation et de forces de sécurité terrestre et navale l'on rejoint pour embraquer a bord d'un canot du lycée de la Mer de Sète en direction du Mas conchylicole Zet sur le port de Loupian.

Une rencontre de travail et d échanges avec les acteurs de la conchyliculture du Bassin de Thau s'y est tenue en présence du Préfet de l' Hérault, François-Xavier Lauch, du Sous Prefet de l' Hérault en charge du bassin de Thau, Guillaume Raymond, des maires de Marseillan Yves Michel et François Commeinhes et de Patrice Lafont, président du Comité de la conchyliculture.

Un déplacement qui fut l’occasion pour le ministre d’évoquer la stratégie de mise en place des zones de protection fortes en Méditerranée, dans le cadre de la planification maritime et de la stratégie mer et littoral. Il a également assisté à Agde à une présentation de l’aire marine protégée dite de la « côte agathoise » et des mesures de protection mises en place au sein de cette aire marine protégée, qui comprend une zone de protection forte, le cantonnement de pêche du Roc de Brescou. Située au cœur d'une des plus grandes stations balnéaires d'Occitanie, cette aire marine illustre les défis actuels du territoire, où coexistent impératifs environnementaux, enjeux économiques liés aux activités maritimes traditionnelles et enjeux touristiques.

En fin de journée le ministre s'est ensuite rendu dans le département voisin pour visiter le port de pêche du Grau-du-Roi, premier port de pêche chalutière de la Méditerranée française, ainsi que la criée, avant d’échanger avec les professionnels locaux.

