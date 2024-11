Gard - Boudi lance des coffrages en plastique recyclé, solution vertueuse pour le BTP

Boudi démarre la commercialisation de ses panneaux en polypropylène recyclé pour le BTP, à base de déchets post-consommation. Destinés à la réalisation de coffrages réemployables pour le béton, ils servent aussi à la fabrication de clôtures de chantier et de signalétique. L’innovation a nécessité 18 mois de R&D avec le soutien du Centre des matériaux des mines d’Alès (C2MA).

Les déchets du bâtiment représentent un volume annuel d’environ 46 millions de tonnes. Offrir aux professionnels du gros œuvre et du génie civil des solutions innovantes respectueuses de l’environnement : tel est l’objectif de la start-up Boudi, basée dans l’agglomération d’Alès et incubée par l’IMT Mines Alès. Ses gammes EKOCOFFRE, EKOCLOTURE et EKOPANO sont réalisées à partir de plastique 100% recyclé issu à plus de 95% du recyclage post-consommation. Les panneaux en polypropylène recyclé sont fabriqués grâce à un procédé de thermocompression qui a nécessité de nombreux essais de caractérisation, de modélisation et de mise en forme par le C2MA, centre spécialisé dans le domaine des matériaux et de la construction à faible impact environnemental.

L’économie circulaire au service de la performance

Boudi s’approvisionne en plastique auprès de centres de recyclage en Occitanie et en Normandie. Le choix s’est porté sur le polypropylène pour ses qualités de résistance et de non adhésion au béton. Les broyats proviennent d’une part de mobilier de jardin usagé (gisement 100% post-consommation), d’autre part de vieux pare-chocs et autres plastiques de voitures (véhicules principalement français, à 95% post-

consommation). « Nos coffrages ont fait l’objet de tests et de mises au point ces derniers mois avec nos clients, sur leurs chantiers, par exemple cet automne avec Eiffage Route à Montpellier » explique Jean Sauttreau. « Il n’existe pas d’équivalent à ce jour alliant la performance produit et un impact aussi positif sur l’empreinte carbone. »

Les coffrages EKOCOFFRE présentent en effet l’avantage de n’être pas fabriqués sur le chantier et d’être montables et démontables sans outil. Et

contrairement au bois bakélisé souvent utilisé pour réaliser les coffrages dans le BTP, le plastique thermoformé de Boudi est réemployable un grand

nombre de fois car il ne craint pas l’eau. La start-up propose donc également un service de consigne pour les produits en fin de vie.

Boudi, une start-up d’utilité sociale

Avec Boudi, Jean Sauttreau a voulu créer une entreprise à mission actrice du développement durable dans toutes ses dimensions. Aussi sa

start-up est-elle reconnue entreprise adaptée depuis le 1er octobre 2024. De fait l’éco conception des produits Boudi est fondée sur les besoins de ses clients mais aussi « sur la capacité des salariés des ESAT à réaliser et à préparer des produits innovants dans les meilleures conditions. » L’entreprise emploie ainsi quatre collaborateurs en situation de handicap.

En 2025, Boudi prévoit d’investir environ 100 K€ dans l’adaptation de son outil industriel aux formes de handicap de ses salariés. Deux jeunes ingénieurs, actuellement en dernière année de l’IMT Mines Alès, vont rejoindre son effectif : « Ils accompagnent Boudi depuis le début, témoigne Jean Sauttreau. En signant une convention d’incubation, ils sont devenus co-porteurs du projet. » La start-up doit enfin financer son développement commercial.

L’outil industriel de Boudi

• Un système de dépotage et de pesée des matériaux.

• Une thermopresse de 200 tonnes (température maxi 200°C) produisant des plaques de différentes dimensions (jusqu’à 1,2 par 2,8 m et de 4 à 10 mm d’épaisseur).

• Une machine de découpe numérique de grande dimension.

• Des moyens de levage et de manutention.

À propos de Boudi

Société à mission créée en janvier 2023 à Rousson par Jean Sauttreau. Statut d’entreprise adaptée.

• CA prévisionnel 2025 : 250 K€.

• Recyclage prévisionnel : 200 t de plastique/an (permettant de produire 20000 m2 de panneaux)

• Effectif : 5 personnes.

• Premiers clients : Ville d’Alès, Eiffage Route, ELTP, Rourissol.

Boudi est accueillie depuis novembre 2022 au sein du HUB Créativité de l’Incubateur de l’IMT Mines Alès. Elle est soutenue par l’ADEME et CRÉALIA Occitanie. Elle noué des partenariats avec le CFA BTP de Méjannes les Alès et l’organisme Ecomaison. Elle est membre du réseau EnviroBAT. Boudi a reçu le prix Alès Audace 2024 dans la catégorie « Climat ».

À propos de l’incubateur IMT Mines Alès

L’Incubateur IMT Mines Alès accompagne depuis plus de 40 ans des projets de création d’entreprises innovantes et technologiques, en lien avec les

thématiques de recherche d’IMT Mines Alès : Matériaux innovants, Écomatériaux & cycle de vie des matériaux / Informatique & Intelligence artificielle / Industrie du futur / Environnement, Énergie, Gestion durable des ressources / Ressources minérales / Risques, sûreté & crises

/ Santé, longévité & qualité de vie / Génie Civil & Bâtiment durable. Il intervient dès le stade de l’idée pour aider des projets à fort potentiel à se consolider, avec pour objectif de faire émerger des entreprises pérennes et créatrices d’emplois en Région Occitanie.

Contact : Anne Lichtenberger, responsable de l’Incubateur. Tél. : 06 65 31 16 29.https://www.imt-mines-ales.fr/incubateur-technologique