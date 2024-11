Hautes-Pyrénées - La Compagnie des Pyrénées et N'PY plus que jamais engagées pour un développement harmonieux

Les stations du réseau N’PY se préparent à accueillir les skieurs. Une nouvelle fois, elles s’engagent à améliorer l’expérience client afin de la rendre plus fun, plus accessible et plus simple. Fort du résultat au jour le jour des enquêtes clients menées tout au long de la saison, elles réfléchissent ensemble aux améliorations et investissements à mener avec une seule volonté : faire partager leur amour des Pyrénées. Pour cette nouvelle saison, des investissements majeurs ont été réalisés.

« Devant l’attrait croissant de nos montagnes, il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de changer notre regard sur celles-ci, tout comme la manière dont nous les pratiquons. Diversification des activités, promotion d’un tourisme responsable et accessible à tous, sensibilisation au dérèglement climatique qui affectent nos massifs : autant d’engagements qui sont au cœur des missions de la Compagnie des Pyrénées pour accompagner les stations dans cette mutation nécessaire », Carole Delga, présidente de la Compagnie des Pyrénées.

Bilan et prospectives

L’hiver 2023-2024 a été marqué par un enneigement en dent de scie notamment sur l’ouest du massif. Cependant, l’implication au quotidien des dameurs, nivoculteurs et pisteurs couplée aux investissements de ces 5 dernières années ont permis d’assurer un bon niveau de skiabilité sur l’ensemble de la saison. Au final, les stations du réseau N’PY ont enregistré 1 898 927 journées ski (versus 1 962 888 en 2022-2023) en très légère régression de 3,25 %.

Le Chiffre d’affaires a de son côté connu une augmentation sensible passant de 61,25 M€ à 62,9 M€ (été 2023 et hiver 2023-2024). La place de marché n-py.com a quant à elle généré un volume d’affaires de 3,07 M€.

Le levier remportant la plus grande progression est sans aucun doute la carte No Souci Pyrénées qui permet de skier dans 14 stations pyrénéennes de l’Atlantique à la Méditerranée, avec 106 121 cartes achetées pour la saison 2023-2024. Ce produit phare des Pyrénées est ainsi en progression de 12 % par rapport à 2022-2023 (94 966 cartes vendues) et a généré 13 M€ de Chiffre d’Affaires (vente de cartes et journées ski associées). La part de clients privilégiant l'achat sur internet poursuit sa progression année après année et représente désormais 39 % du Chiffre d’Affaires total des stations.

Le dernier été est venu confirmer l’intérêt des vacanciers pour la montagne avec une fréquentation de 262 516 forfaits, en hausse de 2 % par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. Le VTT a le vent en poupe avec une hausse de +34% vs la moyenne des 3 dernières saisons (21 101 forfaits VTT enregistrés dans les 6 bike-parks du réseau.

Cet engouement est le fruit d’investissements réalisés par les domaines pour rendre les pistes de randonnée et VTT plus accessibles et les adapter à tous les niveaux. A noter que 47 896 forfaits ont été vendus via le site www.n-py.com en progression de 12 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années. Enfin, le Pic du Midi a connu cette année une fréquentation en hausse de 2 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

Pour cette saison 2024-2025, les domaines N’PY ont investi 71,78 M€ dont 20 M€ à Gourette et 6,5 M€ au Grand Tourmalet. A noter 19 M€ investis à Piau et 10,5 M€ pour l’Hôtellerie des Laquets au Pic du Midi.

La décarbonation en route

Depuis plus de 20 ans, les stations du réseau N’PY se sont mises au service des skieurs et de leur territoire en concevant le développement touristique à condition d’en assurer sa protection. L’année dernière, une nouvelle étape a été franchie avec en particulier leur engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).

Afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2037 comme souhaité par l’ensemble des acteurs, chaque station du réseau N’PY a collecté les données nécessaires à l’élaboration d’un bilan carbone et comptabilisé précisément les émissions de Gaz à Effet de Serre induites par leur activité. Il ressort de cette étude que 8 % de l’impact total (intrants, énergie…) est imputable aux domaines skiables et 14 % aux collectivités territoriales (éclairages publics, gestion des déchets…). Les 78 % restants proviennent des visiteurs avec 19 % pour leur transport.

Fort de ce constant, N’PY a décidé d’ouvrir Pyrénées Express, une plateforme multimodale qui met l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone et la facilitation des trajets pour se rendre dans les Pyrénées. Pyrénées Express permet en quelques clics (villes et dates de départ et d’arrivée) de réserver l’intégralité de son transport jusqu’à la station avec un seul paiement y compris s’il contient plusieurs prestataires. pyrenees-express.com permet de trouver le moyen de transport le plus économique tout en voyageant plus responsable en connaissant son empreinte carbone.

Cette prise de conscience collective conduit l’ensemble des stations du regroupement à mettre en place des actions pour améliorer l’image, attirer de nouveaux talents, réduire les coûts, gérer les risques, innover… Objectif : contribuer à la performance globale et à la pérennité des stations pyrénéennes. Dans ce contexte et à titre d’exemple, Peyragudes franchit cette année une nouvelle étape dans son choix de réduire drastiquement son empreinte carbone en fournissant l’ensemble de ses dameuses et engins de déneigement en carburant HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) à la place du GNR (Gazole non routier) réduisant ainsi ses émissions de CO2 jusqu'à 90 % et ses particules polluantes de 30 %. Un modèle qui pourra être dupliqué sur les autres stations du groupe.

Afin de faciliter le travail des dameuses et réduire leur consommation de carburant, La Pierre Saint-Martin a installé de nouvelles barrières à neige le long des boulevards des Myrtilles et des Pyrénées.

Nouvelles remontées pour plus de ski

Le nouveau télésiège des 4 Termes va permettre de transporter sur le point le plus haut de la station du Grand Tourmalet 1 200 skieurs/heure. Un investissement stratégique et emblématique pour une piste particulièrement enneigée dans un secteur très apprécié des skieurs. A noter également le nouveau tapis ESF sur l’espace débutant versant La Mongie.

A Luz-Ardiden, un nouveau tapis pour les skieurs débutants prend place sur l’espace qui leur est dédié.

Pas moins de 20 M€ ont été investis à Gourette pour renforcer l’expérience client. La nouvelle télécabine de Cotch accessible pour les skieurs et les piétons, part du pied de piste et les amène à 1 600 m d’altitude. Le nouveau télésiège de Sarrière emmène les skieurs au sommet du secteur Cotch leur permettant ainsi de profiter d’un immense terrain de jeu.

Fast Pass : plus vite sur les pistes !

Les abonnés à la carte No Souci Pyrénées bénéficieront désormais d’un accès privilégié sur les pistes grâce à des couloirs d’accès réservés installés sur les principales remontées mécaniques des domaines skiables de La Pierre Saint-Martin, Gourette, Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet, Piau, Peyragudes, Ax les Thermes, Porté Puymorens, Cambre d’Aze et Formiguères. Au total, 28 remontées mécaniques seront équipées de bornes spécifiques et d’une signalisation VIP pour tous les abonnés No Souci Pyrénées. De quoi monter et descendre jusqu’à épuisement !

Les enfants sont roi !

Depuis 10 ans, les stations repensent leurs zones débutants. Plus grandes, plus animées, mieux desservies, elles permettent d’apprendre le ski en s’amusant et en toute sécurité. Des forfaits spéciaux ont été créés pour les familles et les débutants telle que la Carte Flex qui s’adapte au niveau du skieur. En outre, les stations proposent des espaces luge et des zones d’animations pied de piste. Cette année voit l’arrivée de nouveautés pour les familles avec enfants.

Labellisée Famille Plus, Peyragudes ouvre un nouveau chemin piéton à travers la forêt à pratiquer à pied ou en raquettes avec des poussettes 4x4.

Destination prisée des familles, Piau a imaginé une piste de luge large avec plusieurs niveaux de départ et déclinaison de la pente. Et pour ceux qui ne skient pas, direction le Parcours Aventure avec ses tyroliennes, sa piste de snowtubing et ses zones chill.

A Cauterets, les zones ludiques accessibles pour toute la famille partent du sommet de la station jusqu’au pied des pistes, les skieurs débutants étant attendus sur les nouveaux modules du snowpark. Sans oublier de se reposer sur le nouvel espace détente avec hamacs et transats et de prendre la pose au nouveau photopoint.

L’espace d’apprentissage de ski pour les tout-petits de Gourette a été entièrement rénové et agrandi. Il comprend désormais un tapis couvert mais également un bâtiment d’accueil spécialement conçu pour les enfants.

Du ski mais pas que !

Deux domaines font la part belle aux activités nordiques avec deux sites spécialement dédiés. Cauterets Pont d’Espagne au cœur du Parc national des Pyrénées pour la pratique du ski nordique, des raquettes, du ski de randonnée, du ski alpin débutant et de la luge. L’Espace nordique de La Pierre Saint-Martin situé à 2 km du domaine skiable au cœur de la Forêt du Braca et ses pins à crochets centenaires est un site idéal pour la pratique d’activités en famille. Les plus curieux partent à la découverte de la faune, de la flore, de la géologie, du pastoralisme ou encore de la spéléologie. Les plus aventuriers s’initient au ski de fond, raquettes, Fat Bike ou chiens de traîneaux.

Peyragudes offre la possibilité de dévaler les pistes de ski en fin de journée en snooc sur plus de 600 mètres de dénivelé. A faire avec des enfants à partir de 10 ans. Les plus âgés apprécieront de partager un moment avec un dameur, voire même de piloter la dameuse.

Deux nouveaux itinéraires de ski nordique ouvriront cet hiver à Piau. Tous ceux qui n’ont pas le vertige pourront tenter l’aventure sur la montgolfière lestée qui devrait être installée en pied de piste dès Noël.

Une nouvelle zone chill est créée au Grand Tourmalet. Il est également désormais possible de dévaler les pentes de La Family Zone versant Barèges en Snooc.

Le Pic du Midi fait sa révolution en proposant des billets journée à tarifs flexibles assurant ainsi jusqu’à 20 % de réduction. Porte d’entrée des installations sommitales, la Maison du Tourmalet installée au Col du Tourmalet, propose un nouveau spectacle immersif à 360 ° Le col des géants. Ce dernier retrace l’épopée des sportifs qui ont fait la légende du col. Aux vacances de Noël et février, nul doute que les Soirées galactiques sous les flocons permettront de communier avec le soleil couchant et les étoiles. Sans oublier l’escape game le secret de la nuit, une enquête collaborative à vivre en famille ou entre amis.

Luz-Ardiden accueille un nouveau parcours raquettes accessible également aux chiens tenus en laisse. De quoi s’essayer au cani-rando !

Le nouveau parcours raquettes de Gourette propose quant à lui une balade tranquille de 45 minutes à travers la forêt. Les participants devront aider le conducteur à retrouver la clé de secours lors de l’escape game réalisé à bord d’une vraie dameuse.

Du nouveau côté hébergement et restauration

La Résidence Appart Hôtel 4* Le Cristal d’une capacité de 302 lits vient renforcer l’offre hébergement de Piau. Située en pied de piste, elle compte 51 appartements modulables, piscine, sauna, hammam…

Labellisé HaPy Saveurs, le restaurant La Laquette au Grand Tourmalet fait peau neuve. Intérieur et extérieur ont été pensé dans un style 100 % montagne permettant aux parents de se restaurer tout en surveillant les petits qui skient.

Le restaurant Le 2 877 au Pic du Midi est désormais labellisé HaPy Saveurs, le chef ayant à cœur de mettre à l’honneur les saveurs pyrénéennes. A noter que les travaux de l’Hôtellerie des Laquets qui viendra compléter l’offre hébergement du Pic du Midi, ont démarré durant l’été pour une ouverture annoncée en 2026.

Des animations tout au long de la saison

L’évènement phare de la saison se déroulera du 17 au 19 janvier à Luz-Ardiden qui fêtera ses 50 ans. 3 jours de fête avec animations sportives et festives. A noter également la 2nde édition du Festival Culturel by Piau, les animations musicales sur les pistes à Cauterets, la course de ski alpinisme La Gourettoise à Gourette ou bien encore la journée des Enfants Trappeurs à La Pierre Saint-Martin. Sans oublier les nombreuses animations et activités proposées au moment des vacances et les week-ends par l’ensemble des stations du réseau.

Les domaines N’PY sont prêts à accueillir les skieurs et non skieurs dès le 4 décembre à Piau, le 5 décembre à La Pierre Saint-Martin, le 6 décembre à Peyragudes, Luz-Ardiden, Cauterets (pré ouverture le 30 novembre et 1er décembre), le 7 décembre au Grand Tourmalet, Pic du Midi et Gourette. Grâce à la place de marché n-py.com, il est d’ores et déjà possible de composer et réserver l'ensemble de son séjour au ski (hébergement, forfait, cours de ski, location de matériel, services…) sans crainte et en ayant un large choix. De quoi se préparer en attendant l’arrivée de la neige !