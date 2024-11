Sète - 5 ème Marché de Noël des artisans occitans et africains

Marché de Noël de L.A.A. Les Amis de l’Afrique !

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, la chapelle des Pénitents – 98 Grand’Rue Mario-Roustan à Sète – accueille de 10 heures à 19 heures le 5e Marché de Noël de l’association L.A.A. Les Amis de l’Afrique ! Entrée libre.

Outre la présence de 15 stands d’artisans créateurs occitans et africains, et celui de l’association, chaque après-midi, des ateliers créatifs gratuits et jeux de société seront proposés aux petits comme aux grands.

Défilé de mode (tous les après-midi) le samedi 23 novembre à 15h30 avec Miss Languedoc. Animation musicale du duo ALYANE.

Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 24 novembre à 17 heures.

Durant les trois jours, animation musicale, vin chaud et gourmandises. De plus, le père Noël annonce sa venue.

Site : https://www.laa-association-sete.com

Page Facebook : Les Amis de l’Afrique – L.A.A.