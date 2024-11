Toulouse - Agora mutualiste : « 12 millions d'aidants : et moi, qui m'aide ? » mardi 26 novembre à Toulouse

L’aidance est devenue un enjeu sociétal majeur, pour cette raison, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de ces personnes, qui souhaitent voir leur statut renforcé et ceci pour les soutenir au quotidien. C’est pourquoi les élus Harmonie Mutuelle ont souhaité proposer une Agora mutualiste sur le thème « 12 millions d’aidants : et moi, qui m’aide ? » mardi 26 novembre prochain, à 18h00 au Pavillon République du Conseil Départemental de la Haute-Garonne situé 1 Bd de la Marquette à Toulouse.

Au cours de cette Agora mutualiste, il sera question d’apporter des solutions aux aidants afin de prendre soin de leur santé autant que celle de la personne aidée, de rencontrer et d’échanger avec des institutionnels (Conseil Départemental de la Haute-Garonne, CAF, ARS), des structures (UNAFAM, UDAF, RESO…), de partager des témoignages d'aidants et d’exposer l’engagement d’Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) aux côtés des aidants.

À l'issue de la conférence, un pot de l’amitié proposé par l’ARSEAA, sera offert par Harmonie Mutuelle, l'occasion de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

L’inscription est obligatoire et gratuite dans la limite des places disponibles sur https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/agora-mutualiste/12-millions-daidants-et-moi-qui-maide

Cette agora sera accessible en présentiel et en direct live (lien transmis au moment de l’inscription).

Renseignements au 05.55.79.01.30.

Harmonie Mutuelle accompagne les aidants

En France, 12 millions de personnes apportent une aide régulière à un proche touché par la maladie, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Maillon essentiel dans l’accompagnement des personnes fragiles, le rôle d’aidant a toutefois du mal à être reconnu à sa juste valeur. Harmonie Mutuelle s’engage, avec ses partenaires, à les soutenir de manière concrète pour contribuer à la prise de conscience de leur situation et pour défendre leur cause.

« C’est important localement de transmettre aux élus et institutions qui seront présents les problématiques des aidants afin que les ministères reconnaissent à l’aidant un statut de « travailleur ». Sans oublier d’apporter des solutions aux aidants, qui viendront témoigner de leurs propres problématiques (et non de celles de la personne aidée), afin de leur permettre de prendre soin de leur santé autant que celle de la personne aidée. Car la situation d'aidant est difficile : il s'épuise, et quand l'aidé disparait, l'aidant devient seul, et en perte d'autonomie sociale. En interne, Harmonie Mutuelle joue sur sa valeur de solidarité en donnant anonymement des congés à ses salariés dont la présence est indispensable auprès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent souffrant de handicap, de maladie grave, ou victime d’accident, ou en soutenant des actions au profit des aidants (jeunes et seniors), dans le cadre de sa politique partenariale de terrain » explique Jean-Michel Gueble, Président de territoire pour Harmonie Mutuelle en Haute-Garonne.