Tournefeuille - Patrimoine et Icade promotion inaugurent la résidence le Tornela à Tournefeuille

PATRIMOINE SA et ICADE PROMOTION ont inauguré ce vendredi 25 octobre 2024, la résidence Le Tornela située au 41 rue Gaston Doumergue à Tournefeuille. Une opération de 81 logements dont 52 logements libres, dont la totalité a été vendue par Icade, et 29 logements locatifs sociaux vendus à PATRIMOINE SA Usufruitier dont 10 en ULS (usufruit locatif social) acquis par TONUS Territoires (Caisse des Dépôts). Mixte, l’ensemble compte également deux locaux commerciaux dont un occupé par un restaurant.

Une inauguration en présence de :

• Mme Marine LELOUEY – Directrice Régionale Midi-Pyrénées d’ICADE PROMOTION (à gauche)

• M. Dominique FOUCHIER – Maire de Tournefeuille (au centre)

• M. Christian NOAILHAC - Directeur général adjoint en charge de la Stratégie Patrimoniale et Environnementale de PATRIMOINE SA (à droite)

Un cadre de vie idéal

Située au cœur de Tournefeuille, la résidence Le Tornela est un ensemble résidentiel conçu pour offrir un cadre de vie alliant confort, modernité et bien-être. Dans un quartier résidentiel paisible, entourée d'espaces verts et à deux pas des écoles, commerces, et infrastructures culturelles et sportives de Tournefeuille. Elle est idéalement située proche de Toulouse, du bassin d'emploi et des axes routiers. Son emplacement permet aux habitants de profiter d’un quotidien pratique et agréable, dans un environnement convivial. 81 logements modernes et confortables, pour tous La résidence Le Tornela comprend 81 logements collectifs répartis en 52 logements libres (dont 4 vendus en dation) et 29 logements vendus en locatif social à PATRIMOINE SA dont 10 lots en ULS avec TONUS Territoires, allant du T2 au T4.



Elle se compose de deux ensembles d’habitation à l’architecture contemporaine, organisés autour d’un vaste cœur d’îlot végétalisé. Elle abrite également 2 locaux commerciaux en pieds d’immeubles des bâtiments A et B donnant sur l’axe routier Gaston Doumergue. Les habitations sont conçues pour répondre aux besoins des familles, couples ou jeunes actifs, avec des prestations modernes : cuisine équipée, balcons ou terrasses, grandes baies vitrées offrant une belle luminosité, et des matériaux de qualité pour assurer durabilité et confort thermique. Un écran connecté, piloté par le syndic de copropriété, Midi Habitat Administration de Biens, et permettant l’interaction avec les différents résidents a été mis en place par ICADE, ainsi que l’installation de deux boîtes à colis pour le bien-vivre des habitants. Deux locaux commerciaux en pieds d’immeubles des cages d’escalier A et B, côté rue Doumergue, ont été réalisés et livrés avec vitrines posées, de manière à assurer le standing de la résidence. Un restaurant est d’ores et déjà exploité sur le premier commerce de 198 m² aux pieds du bâtiment A. Il s’agit de la Crêperie « Tonnerres de Brest » qui était implantée à proximité de la résidence.



« Nous sommes très fiers d’inaugurer ce jour la résidence Le Tornela. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’Icade de construire du logement pour tous, nous sommes donc très heureux de le faire avec nos partenaires sur ce projet PATRIMOINE SA et TONUS Territoires. Le Tornela est également une très belle opération en termes d’architecture et de réalisation des logements. La résidence contribue à renforcer l’attrait pour le territoire de Tournefeuille. Enfin, une œuvre d’art de l’artiste sculpteur Toruz a été installée en cœur d’ilot de l’immeuble, participant ainsi à créer un point d’échange et de rencontre entre les habitants de la résidence. » Marine Lelouey, directrice régionale Midi-Pyrénées, Icade Promotion.

« Une résidence qui se distingue par son architecture contemporaine aux lignes fortes marquant un renouveau du quartier. Deux ensembles d’habitation de densités différentes jouissent en son centre d’un vaste cœur d’îlot végétalisé et paysager. Enfin, sa force se dégage également par sa parfaite intégration dans la lecture urbaine bénéficiant d’une architecture qualitative par ses matériaux et finitions. » précisent les architectes Hervé SAINTIS et Jean-José MAS.

Les espaces extérieurs de la résidence ont été pensés pour favoriser la détente et le bien-être. Les jardins paysagers et les espaces communs offrent des lieux de rencontre et de relaxation pour les habitants, tout en conservant une intimité préservée. Chaque logement est prolongé par un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin privatif) et certifiés NF Habitat, offrant des lieux de vie agréables et plus respectueux de l’environnement. 29 logements en locatif dont 10 en ULS avec TONUS Territoires

Cette opération est menée en ULS (Usufruit Locatif Social) qui permet de scinder temporairement le droit de propriété en 2 parties distinctes : l'usufruit et la nue-propriété. PATRIMOINE a acquis l’usufruit des 10 logements pour une durée de 25 ans. La nue-propriété, quant à elle, a été acquise par TONUS Territoires. Au terme des 25 ans d’exploitation par PATRIMOINE (gestion, entretien, maintenance), TONUS Territoires retrouvera la pleine propriété des logements.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec ICADE et TONUS Territoires. La résidence Le Tornela, incarne notre engagement à offrir des logements de qualité, accessibles et adaptés aux besoins des habitants. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de créer des espaces de vie modernes, durables et confortables, tout en participant activement au développement harmonieux du territoire." explique Fella ALLAL, Directrice Générale de PATRIMOINE.

Le coût total de l’opération menée par PATRIMOINE s’élève à 2 997 591€, avec le concours de l’État (subv. 102 000€), la Région (subv. 21 500€), Toulouse Métropole (subv. 132 000€), La Caisse des Dépôts (prêt : 2 004 000€), Action Logement (subv. : 58 500€ et prêts : 60 000€). Le tout complété de fonds propres de PATRIMOINE.