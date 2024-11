France - Inauguration de la résidence Domaine de Mont Alma

Nexity et PATRIMONIE ont inauguré ce jeudi 24 octobre la résidence Domaine de Mont Alma, située allée Marie de la Barrière à Saint-Pierre-du-Mont, dans l’agglomération de Mont-deMarsan. Un programme immobilier de 116 logements, 37 logements privés et 79 logements sociaux.

À 10 minutes de Mont-de-Marsan et 1 heure des plages d’Hossegor, Saint-Pierre-du-Mont dispose de multiples commerces, services, infrastructures scolaires, sportives et culturelles. L’ensemble immobilier « Le Domaine de Mont Alma », situé non loin du centre-ville dans un espace arboré généreux, totalise 116 logements, répartis ainsi :

• Une partie « logements privés » : 37 logements, dont 20 collectifs et 17 villas, qui s’ajoutent à 2 maisons déjà présentes sur la parcelle et conservées.

• Une partie « logements sociaux » : 79 logements, acquis et gérés par PATRIMOINE, dont : o Une résidence intergénérationnelle de 55 logements collectifs (du T2 au T4) en partenariat avec l’association l’Amandier comprenant également un logement Co’coon porté par l’association LISA (Landes Insertion Solidarité Accueil). o 24 villas (du T3 au T5).

Le parti paysager de l’opération a été particulièrement soigné par les paysagistes Trouillot & Hermel. Ici, l’intégration des bâtiments et des villas s’est adaptée aux arbres présents pour les préserver autant que possible et contribue ainsi à créer un cadre résidentiel confidentiel et serein. Un cheminement piéton traverse la résidence. Cette diversité végétale favorise la biodiversité au cœur du quartier. L’écriture architecturale du Domaine de Mont Alma, pensée par l’architecte Sonia ARANA, privilégie des lignes pures et simples. Les bâtiments se coiffent d’élégantes toitures dont les avancées rappellent les auvents des maisons traditionnelles landaises. Les façades optent pour des enduits blancs rythmés par plusieurs ouvertures vitrées et de généreux espaces extérieurs. L’isolation thermique des bâtiments collectifs est entièrement réalisée à partir de textiles recyclés issus du territoire et traités par une entreprise locale. Écologique et inscrit dans une démarche d’économie circulaire, ce procédé innovant assure un confort parfait tout en faisant un geste pour l’environnement.

79 logements sociaux dont une résidence intergénérationnelle

La partie locative de la résidence Domaine de Mont Alma est composée de 24 villas (T3 au T5) et d’une résidence intergénérationnelle de 55 logements collectifs (du T2 au T4) en partenariat avec l’association l’Amandier comprenant un logement « Co’coon » géré en partenariat avec l’association ou LISA. Pour favoriser les rencontres et les échanges entre générations, plusieurs espaces communs sont mis à disposition :

• Une salle commune de 50 m²

• Un jardin potager partagé

• Un verger



« Ce modèle innovant d’habitat partagé clé en main vise à démocratiser des modes d’habitatsinclusifs, au service du bien vieillir. Les logements s’adressent à tous types de publics (familles, seniors, personnes seules, personnes en situation de handicap…). Des espaces à partager servent de structure à un projet de vie à co-construire. S’ajoute à cela une colocation senior T6 « Co’coon » adaptée pour 4 personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en situation d’isolement. « Co’coon » est une solution immobilière innovante conçue par PATRIMOINE et l’association l’Amandier, qui favorise le maintien à domicile et le lien social. » explique Fella ALLAL

Financements

Un projet qui représente un investissement total de 10 M€ financé par PATRIMOINE avec le concours de : DDT 40 (subv. 160 K€), Mont de Marsan Agglo (subv. 142 K€), Banque des Territoires (prêt : 7 548 K€) et Action Logement (prêt : 150 K€).

37 logements en accession privée

Les appartements, de 2 à 4 pièces, profitent de plans conçus pour privilégier le volume. Les maisons de 4 pièces s’organisent en duplex pour mieux optimiser l’espace, entre pièces à vivre au rez-dechaussée et les 3 chambres à l’étage. Tous les logements se distinguent par des pièces de jour spacieuses et conviviales, des coins nuits intimes, une clarté naturelle au cœur des intérieurs. Pour chacun, les aménagements étudiés et les prestations soignées témoignent d’une qualité pensée dans les moindres détails pour un bien-être absolu ! Les maisons s’ouvrent sur des jardins privatifs favorablement exposés au sud et sans vis-à-vis, les appartements se prolongent de jardins avec terrasses au rez-de-chaussée et de balcons avec la nature en perspective à l’étage. À proximité des logements, le stationnement - 1 à 2 places selon les typologies - et les locaux vélo facilitent les déplacements au quotidien.

« L’aménagement de ce nouveau quartier est la démonstration de notre engagement pour la ville durable et abordable. Il est le fruit d’un long travail en partenariat avec la municipalité de Saint-Pierredu-Mont et notre partenaire le bailleur social PATRIMOINE SA Languedocienne. Nous avons aménagé ce quartier bas carbone en utilisant un maximum d’énergies renouvelables et des matériaux géosourcés et biosourcés. Aussi, plus de 50% d’espaces verts favorisent le développement de la biodiversité. Ainsi, 116 logements ont vu le jour et balayent le parcours résidentiel des Saint-Pierroises et SaintPierrois. Nous avons proposé de l’appartement T2 en location conventionnée à la maison individuelle en accession à la propriété en passant par des logements adaptés aux seniors. Au final, ce sont 100% de logements dits « abordables. » se félicite Alexis PATACHON - DG Nexity Landes Pyrénées.