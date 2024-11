Toulouse - 1 entrepreneur engagé pour la santé, la qualité de vie au travail et la transition écologique

Harmonie Mutuelle – Groupe VYV récompense chaque année, avec son « Prix Santé Entrepreneurs », les projets d’entrepreneurs ayant pour objectif d’améliorer leur santé mais aussi celle de leurs collaborateurs et de leurs clients. Après une première phase de vote menée par les jurys régionaux, Harmonie Mutuelle dévoile 1 lauréat récompensé cette année en Occitanie. Valoriser les initiatives entrepreneuriales à impact positif sur la santé et l’environnement Convaincue que la santé, physique ou mentale, constitue le premier bien immatériel de l’entreprise et impacte directement sa performance, Harmonie Mutuelle valorise, à travers son “Prix Santé Entrepreneurs”, les initiatives menées dans les territoires en faveur de la santé et du bien-être des entrepreneurs et de leur écosystème (collaborateurs, clients…).

« En qualité d’Entreprise Mutualiste à Mission, engagée auprès des entrepreneurs et de leurs salariés, nous mettons à leur service tout un collectif pour les écouter, les protéger et les accompagner dans leur vie professionnelle et personnelle. Pour la 4e édition du Prix Santé Entrepreneurs, nous sommes toujours aussi heureux et fiers de pouvoir valoriser et soutenir les actions innovantes à impact positif sur la santé et la société. Une mission au cœur de notre raison d’être. » déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.

1 lauréat récompensé en Occitanie

Du 1er juin au 25 septembre 2024, 14 entrepreneurs d’Occitanie ont concouru sur la plateforme en ligne jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr afin de présenter les initiatives menées en faveur de la santé, de la solidarité et de la transition écologique. Un jury régional, composé des membres de la commission Harmonie Mutuelle Entrepreneurs (élus de la mutuelle), des directeurs de région, des collaborateurs mais aussi d’entrepreneurs, ont retenu Terreauciel.

Cette sélection a été réalisée à l’analyse de plusieurs critères : l'impact positif sur la santé, l'innovation, l'engagement ou bien encore l’action de solidarité entre entrepreneurs. Groupe de travail « Sortir du cadre » porté par Terreauciel, agence d'agriculture et de paysage implantée à Toulouse Nous avons monté notre propre entreprise pour ne pas rentrer dans un cadre préconçu tant par rapport à notre activité professionnelle, à la rencontre entre deux domaines – agriculture et paysage (études, stratégie et sur le terrain) que quant à la façon de la pratiquer.

Nous avons monté une SCOP pour faire collectivement, pour partager cette vision entre coopérateurs et aller plus loin ensemble. Depuis notre création (2013) et notre conversion en SCOP (2017), nous avons à cœur de trouver le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle tout en pratiquant une activité chargée de sens. En 2021, nous nous sommes dotés en interne d'un outil pour aller plus loin : le groupe de travail "sortir du cadre". Notre vision holistique de notre activité concourt tout naturellement à porter des sujets transverses à ces catégories.

Tous les coopérateurs de Terreauciel peuvent ajouter des sujets qu'ils jugeraient opportuns de discuter. Nous décidons ensemble des sujets traités. La composition du groupe de travail est tournante à chaque nouveau thème abordé. Voici nos dernières avancées : Santé et cadre de travail - sorties sportives : nous souhaitons fédérer notre équipe via des moments hors cadre. Nous profitons de deux sorties d'équipe sportives à la journée par an (nous avons déjà fait par exemple : via ferrata, canyoning, canoë, spéléologie, accrobranche, ski de fond...). Nous souhaitons par la même encourager à la pratique sportive en dehors du cadre de travail. L'inclusion de tous nos salariés est prise en compte dans le choix des activités !

L'organisation est tournante.

- équipement sur site : notre fonctionnement de SCOP nous conduit statutairement à mettre 1/3 de notre résultat annuel en réserve. Nous utilisons un pourcentage de cette réserve pour servir l'objectif "santé et cadre de travail". Les derniers achats ont été une table de ping-pong et des transats pour favoriser la pratique de la sieste post-prandiale ainsi qu'offrir un cadre de réunion atypique (en plus de nos fameuses réunions "en marchant" sur la ferme).

- plan de mobilité durable : nous souhaitions d'une part indemniser nos salariés qui utilisent des modes de transport doux (à l'image de l'indemnisation couvrant les abonnements de transport en commun) mais également encourager leur utilisation ! Un avocat nous a aidé à rédiger le document officiel.

- co-fondation d'un tiers-lieu nourricier : nous voulions quitter les locaux assez impersonnels que nous occupions avant. Nous avons rempli cet objectif en contribuant à la création d'un tiers-lieu nourricier accueillant une douzaine d'entreprises, une cinquantaine de salariés, une ferme urbaine, une pépinière, un hangar alimentaire et bien sûr des bureaux ! (www.edenn-toulouse.fr).

Ce projet sert bien sûr la transition écologique également.

Action en faveur de la transition écologique

- adhésion à 1% for the planet : nous versons annuellement d'1% de notre chiffre d'affaires pour un projet servant une cause environnementale. Le processus de choix du ou des projets soutenus se fait de manière concertée. Nous aimons sortir de notre champ d'activité en soutenant des projets qui nous tiennent à cœur.

- politique d'achats responsables (location d'ordinateurs, cadeaux de fin d'année éthiques...) et de transports durables (train, covoiturage, vélo...)

Solidarité et justice sociale

- semaine de 4,5 jours : nous avons mis en place la semaine de 4,5 jours. Cet avantage est proratisé pour les coopérateurs à temps partiels (pratique autorisée voire encouragée). L'objectif est de laisser plus de place à l'épanouissement personnel en prenant le pari que celui-ci servira indirectement l'efficacité professionnelle.

- 7 semaines de congés payés : repos, épanouissement personnel et familial, coupure avec le travail... sont autant d'arguments qui justifient ce choix permettant à chacune et chacun de garder une forte motivation pour notre métier !

- temps partiel parentalité : l'accueil d'un enfant est un moment important dans une vie, autrement plus important que le travail ! Celui-ci ne doit pas nuire à l'épanouissement personnel et familial. Nous permettons donc à nos salariés de passer le temps qu'ils le souhaitent à temps partiel. D'autres réflexions sont en cours dans ce secteur !

- politique salariale : le cadre légal, à savoir notre convention collective ne nous convenait pas. Les usages sociétaux laissant la part belle à la négociation préférant le bagout à la solidarité nous convenait encore moins. Nous avons donc bâti notre propre politique salariale visant à objectiver la rémunération de chacun pour la rendre juste en toute transparence entre coopérateurs. Elle prend comme base le SMIC et ses revalorisations régulières et y ajoute une part liée à l'expérience et une liée aux compétences. La part expérience est "mécanique" selon le nombre d'années et le contexte. La part compétence est rendue objective par une grille évaluant 3 critères : métier, développement, collectif. Pour en savoir plus : https://www.terreauciel.com/