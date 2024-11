Pyrénées-Orientales - Grève SNCF : les médias nationaux en service commandé

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, exprime son indignation concernant la tonalité d’articles et de reportages de nombreux médias nationaux relatifs au mouvement dans la SNCF. Un appel intersyndical à la grève a été lancé pour jeudi 21 novembre, doublé d’un préavis de grève reconductible à partir du 11 décembre.

On assiste depuis à un véritable déferlement médiatique visant à discréditer les syndicats et les salariés cheminots. Les procédés les plus grossiers, pourtant usés jusqu’à la corde, sont utilisés en boucle jusqu’à la nausée. Il en va ainsi de l’odieuse formule répétée en boucle de la « prétendue prise d’otage » de la population par les grévistes. Les possédants mobilisent en toutes hâte et hargne leurs relais médiatiques pour accomplir sans ménagement ni nuance la sale besogne.

Dans les Pyrénées-Orientales, les enjeux liés au ferroviaire sont considérables. Citons quelques exemples parmi d’autres : le maintien du fret ferroviaire avec la ligne Perpignan Saint-Charles / Rungis, la remise en circulation de la ligne Perpignan / Villefranche-de-Conflent, la réouverture des lignes de l’Agly Rivesaltes / Quillan et de Perpignan / Elne / Céret, le train jaune dans les hauts-territoires, le train de nuit etc.

Pour La France Insoumise, les questions liées au ferroviaire constituent un triple enjeu : social, écologique et démocratique. La solution passe par l’application du programme du Nouveau Front Populaire arrivé il y a quelques mois en tête aux dernières élections législatives.

La France Insoumise 66 apporte son soutien plein et entier au mouvement social lancé par les cheminots. Elle appelle à participer en conséquence aux actions prévues.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise