Occitanie - Marie Piqué réélue à la co-présidence du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement Occitanie

Bizanet, le 14 novembre 2024 — Marie Piqué, vice-présidente de la Région Occitanie en charge des solidarités et du logement, a été réélue aujourd'hui à l'unanimité à la co-présidence du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) aux côtés du préfet de région. Cette élection réaffirme la confiance des acteurs locaux et régionaux en sa détermination à défendre l'accès à un logement digne et accessible pour tous, dans un contexte de crise historique.

L'accès à un logement décent est une priorité essentielle pour nos concitoyens et pour les élus locaux, confrontés à l'urgence sur leurs territoires. Marie Piqué continuera à porter leur voix face à un État qui refuse encore de reconnaître la gravité de cette crise. Sous sa direction, le CRHH poursuivra son rôle central pour harmoniser les actions en matière de logement et d'hébergement, rassemblant collectivités, acteurs sociaux, bailleurs et associations au service des habitants d'Occitanie.

« Je suis honorée de la confiance qui m'est accordée pour continuer ce travail essentiel, » a déclaré Marie Piqué. « Plus que jamais, il est de notre devoir de défendre le droit au logement pour tous, face à des politiques nationales qui laissent trop de familles et de jeunes sans solution pérenne. Cette crise n'est pas seulement une question de chiffres : elle est vécue chaque jour par des milliers de nos concitoyens. Avec les élus locaux et les acteurs associatifs, nous porterons des propositions concrètes pour sortir de cette impasse et assurer un logement abordable, durable et de qualité pour chacun. Les habitants d’Occitanie peuvent compter sur mon engagement pour qu’aucun territoire ne soit laissé de côté. »