Hérault - TAPATOUDI: Rencontres en médiathèque avec Grégoire Vallancien, auteur-illustrateur

C'est reparti pour une nouvelle saison!

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la Communauté de Communes du Clermontais, des médiathèques de la Communauté de Communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée.

Une saison qui s'articule depuis 5 années, à travers des interventions mensuelles en milieu scolaire, crèches, clsh… d'auteurs et/ou illustrateurs jeunesse ainsi que de rencontres gratuites en médiathèques ou bibliothèques ouvertes au tout public.

Puis dans un second temps, un festival autour de la littérature jeunesse programmé du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas réunissant des auteurs, des illustrateurs avec de nombreuses animations autour du livre jeunesse.

Ces 26, 27 et 28 novembre 2024, c'est Grégoire Vallancien qui ouvre la saison et qui sillonnera nos routes pour aller à la rencontre des élèves des écoles de Montarnaud, St Félix de Lodève, Nézignan l’Evêque, Saint Thibéry,Tourbes et des collèges de Clermont l’Hérault et Montagnac.

Grégoire Vallancien est auteur et illustrateur pour la jeunesse. Il vit et travaille à Paris. Après des études de graphisme, il se lance dans l’illustration -d’abord pour la presse, la publicité et la communication d’entreprise- puis pour l’édition jeunesse. Grégoire Vallancien est notamment l’illustrateur de tous les titres de la collection Ma première Mythologie aux éditions Hatier jeunesse.

L'auteur- illustrateur à succès vous fera découvrir son univers avec 3 rendez-vous en médiathèque sous forme d’ateliers créatifs.

-Mardi 26 novembre à la médiathèque de Saint Thibéry à 17H30.

-Mercredi 27 novembre aux médiathèques de Montarnaud à 10h30 et de Clermont l’Hérault à 15H00.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lecture, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres par la librairie « Un point, un trait » de Lodève.Venez nombreux.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.