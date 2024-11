Hérault - UN MINISTRE A L'ECOUTE … LA FA-FPT DETERMINEE A FAIRE ENTENDRE LES REVENDICATIONS !

UN MINISTRE A L’ECOUTE … LA FA-FPT DETERMINEE A FAIRE ENTENDRE LES REVENDICATIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPETRES

Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS, Secrétaires Nationaux de la FA-FPT, en charge de la Police Municipale, ont été reçus, hier soir, au Ministère de l’Intérieur place Beauvau, par Nicolas DARAGON, Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité du quotidien.

Le Ministre leur a présenté son plan d’action et a confirmé la reprise des Beauvau des Polices Municipales, dès le jeudi 21 novembre, dans le cadre du Salon des Maires de France.

Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS, face au Ministre, ont insisté tout au long de leur intervention sur les revendications légitimes des 28 000 policiers municipaux et gardes champêtres, qui attendent des mesures concrètes et rapides en matière de revalorisations salariales et sociales.

Si la FA-FPT se félicite de la reprise des travaux, elle reste mobilisée pour porter ses revendications en conformité avec le mandat donné lors de son dernier Congrès fédéral, dans le respect de son cahier revendicatif Police Municipale adopté à l’unanimité. Cahier qui a par ailleurs été remis au Ministre.

Plus que jamais, la FA-FPT exige dès à présent des actes forts à destination de cette filière, plutôt que de longues négociations.

La FA-FPT Police Municipale prendra toute sa part dans ce nouveau cycle de concertation, qui s’annonce court, mais rythmé et dont la fin est d’ores et déjà prévue, au plus tard, pour la fin mars 2025. Cela, afin de permettre la prise de mesures réglementaires, voire législatives, selon les sujets retenus, avant l’été.

Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS seront donc présents pour la reprise des Beauvau.