Pyrénées-Orientales - La France Insoumise interpelle les maires de Cerdagne et Capcir (66)

Objet : Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Madame, Monsieur le Maire,

Depuis quelques années, la tendance démographique s’est inversée : les hauts cantons commencent à perdre des habitants dans les derniers recensements. Pourtant, depuis une cinquantaine d’année, la construction de logements secondaires a été multipliée par 6 (contre 1,5 pour les résidences principales). Ceux-ci représentent dorénavant plus de 60%, en moyenne, de l’ensemble des logements.

Cette évolution nous alerte à plus d’un titre car les conséquences sont à la fois économiques, sociales et environnementales. Les prix de l’immobilier atteignent aujourd’hui des niveaux devenus inaccessibles pour nombre de ménages sur un territoire qui n’est pas épargné par le chômage et la pauvreté. Le marché du travail en est également impacté face à la difficulté à se loger. La logique financière de l’investissement immobilier prime de plus en plus sur celle de l’habitat à l’année. Bien que peu occupés, ces logements secondaires posent avec acuité des problèmes écologiques de plus en en plus visibles, en termes d’artificialisation des sols et de surexploitation de la ressource en eau potable.

Si la réponse à y apporter est évidemment complexe, il nous semble que l’une des premières mesures disponible et effective pour freiner cette tendance est d’agir sur la fiscalité de ces résidences avant que la « tourismophobie » croissante ne devienne un réel problème.

C’est pourquoi nous appelons les Conseils municipaux à se saisir de cette question et à majorer jusqu’à 60 % la taxe habitation sur les résidences secondaires dans les nombreuses communes situées en zones tendues. A l’heure où l’extension hors zones tendues est en discussion au Parlement et où les baisses de dotations de l’État vont à nouveau grever les finances des collectivités territoriales, il nous semble que cette mesure mérite une réflexion sur nos territoires de montagne gagnés par le tourisme.

Nous restons à votre disposition pour tout échange sur le sujet et les perspectives d’avenir de nos territoires de montagne.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de nos plus sincères salutations républicaines.

Pour La France Insoumise, membre du Nouveau Front Populaire, Nicolas SANCHIS et Francis DASPE