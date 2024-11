Hérault - Une nouvelle mission d'information sur les polices municipales

La Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale vient d’apprendre le lancement d’une mission d’information sénatoriale sur les polices municipales.

Jean-Michel WEISS, Secrétaire Général de la Fédération Autonome de Police Municipale Hérault-Gard, Secrétaire National de la FAFPT en charge de la police municipale et chef de la police municipale de La Grande Motte est satisfait de constater que le sénateur de l’Hérault Hussein BOURGI fait parti des sénateurs chargés de cette mission.

Toutefois, la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale constate, que la filière « police municipale » fait l’objet de nombreux rapports, missions ou études. Les associations d’élus, les députés, les sénateurs et dernièrement l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale dépensent beaucoup de temps à produire des analyses et réflexions sur la police municipale. L’année dernière, les députés ont travaillé sur le même sujet dans le cadre d’une mission flash et d’un groupe d’étude.

Par ailleurs, le gouvernement vient d’annoncer la reprise des travaux dans le cadre des Beauvau de la Police Municipale lancés sous l’initiative des ministres sortants Gérald DARMANIN et Dominique FAURE dès le 21 novembre prochain.

Pour Jean-Michel WEISS, ce sont des actes que les policiers municipaux et les gardes champêtres attendent à présent.

Les 28 000 policiers municipaux et gardes champêtres, véritables acteurs de terrain du continuum de sécurité sont maintenant impatients et ils veulent obtenir en premier lieu, de meilleures conditions de rémunération, un vrai plan de carrière, une véritable reconnaissance de leur engagement et surtout, de meilleures conditions de retraite. Sur ce sujet, la FAFPT revendique la prise en compte des primes dans le calcul de la retraite, le classement de toute la filière en catégorie « B active », et la bonification du 1/5ème.

Pour la FAFPT, aucune nouvelle prérogative ne sera acceptée si cela ne s’accompagne pas de mesures statutaires à la hauteur de nos attentes.

Bien évidement, elle participera aux auditions des sénateurs chargés de la mission d’information sénatoriale sur les polices municipales afin de préciser une nouvelle fois les revendications portées par la FAFPT pour cette filière. Jean-Michel WEISS et Fabien GOLFIER, Secrétaires Nationaux de la FAFPT en charge de la police municipale, feront de même lors de leur rendez-vous avec Nicolas DARAGON le nouveau ministre en charge de la Sécurité du quotidien, mardi 12 novembre à 19h30, place Beauvau à Paris.