Gignac - Une fin d'année animée à Gignac avec le comité des fêtes !

En effet le comité des fêtes de Gignac adherent de l'Union Départementale de l'Hérault de la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités ( UDFNCOF 34 ) vous propose de nombreuses animations pour cette fin d’année avec un premier rendez-vous pour la foire traditionnelle le samedi 30 novembre à partir de 20 heures avec un repas suivi d’une animation musicale animé par Eddy Music avec Sylvie et Franck ambiance généraliste pour une superbe soirée sur réservation pour 25 euros avec au menu entrée, plat dessert avec un plat typiquement Héraultais : Le ragout d’escoubilles.inscriptions possible sur Hello Asso

Le dimanche 01 décembre l’après-midi sera consacrée pour les passionnées de loto avec pas moins de 30 parties avec des bons d’achats Intermarché allants de 30 à 150 euros l’ouverture des portes est prévu à partir de 16 heures pour un début du jeu à 17 heures au 10 boulevard du moulin à la salle du Chai de la Gare à GIGNAC (34) avec buvette, tombola et les crêpes du comité.

Et enfin nous vous proposons une soirée inoubliable pour célébrer la nouvelle année ? Rejoignez-nous pour une nuit pleine de magie, d’élégance et de spectacle !

Pour un réveillon unique. Entre chansons en live, numéros époustouflants, et beaucoup d’humour, laissez-vous transporter dans une ambiance festive et raffinée !

Dîner gourmet, spectacle cabaret, coupe de champagne à minuit pour accueillir 2025 avec style ! Quand ? Le 31 décembre, à partir de 20 h Réservez vite vos places pour cette soirée qui s’annonce magique ! avec une formule à 95 euros par personne inscriptions possible via Hello asso au lien suivant : Reveilon de la Saint Sylvestre Gignac

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les commerces gignacois ou sur demande auprès des bénévoles du comité.

A noter également que les bénévoles du comité des fêtes seront présents sur le marché de Gignac, le samedi 16 décembre de 8 heures à midi pour celles et ceux qui souhaitent réserver en direct. Pour plus d’informations Téléphone 06 76 71 28 39 - Mail : cdfgignac@gmail.com ou via notre page Facebook : comité des fêtes de Gignac 34150