Pyrénées-Orientales - Des propos honteux de Nicolas Sarkozy

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, dénonce les propos scandaleux tenus par l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy à l’encontre des professeurs des écoles.

Ces propos sont honteux car ils sont d’abord mensongers. Toutes les enquêtes sur le sujet ont montré que la charge de travail des enseignants dépasse les 40 heures de travail hebdomadaire, donc très loin des affabulations sarkozystes du « 24 heures par semaine et 6 mois dans l’année » (sic !).

Ces propos sont d’autant plus honteux qu’ils proviennent d’un ancien président de la République qui a orchestré sous son mandat la suppression de plus 80 000 postes d’enseignants, contribuant de la sorte à déstabiliser puissamment le service public d’éducation. Ils sont également honteux car ils s’inscrivent dans la déplorable pente démagogique du prof bashing. C’est faire preuve d’une inconséquence crasse : un ancien président de la République ne devrait pas se laisser à de telles bassesses et vilenies. Ni aucun autre responsable politique d’ailleurs !

Enfin, ces propos sont honteux car ils témoignent d’une arrogance et d’une suffisance caractéristiques de ce genre de petit télégraphiste des oligarchies. Voici ce que arrive quand un parti ayant recueilli moins de 5% aux dernières élections législatives dirige le gouvernement, pour poursuivre et aggraver la politique d’une ancienne majorité (relative) désavouée dans les urnes, avec le soutien d’une extrême droite rejetée par les électeurs dans sa tentative de conquête du pouvoir, grâce à la réaction salvatrice du Nouveau Front Populaire. Autrement dit, des propos d’autant plus honteux qu’ils sont décomplexés !

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise

Auteur du livre « Blanquer à l’assaut de l’Ecole de la République. Chronique militante d’une casse et d’un casse », éditions du Borrego, décembre 2021