Hérault - VIGILANCE ORANGE Pluie inondation sur l' Hérault

Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange orages et pluie inondation pour un phénomène prévu entre 18h vendredi et 6h samedi matin.



Une forte activité orageuse est prévue sur le littoral et les premières plaines du département.



Les cumuls attendus sont compris entre 120 et 180mm.



La plus grande vigilance est recommandée durant cet évènement, notamment au niveau des déplacements, et en particulier des passages à gué.

Les inondations sont le premier risque naturel en France : elles concernent 1 Français sur 4. Avoir les bons réflexes en cas de pluie intense et d'inondation soudaine peut vous sauver la vie !

