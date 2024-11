BASSIN DE THAU - J-10 avant la grande collecte de décorations et de jouets, lancée par l'Agglopôle !

J-10 avant la grande collecte de décorations et de jouets, lancée par l'Agglopôle !

Cette opération permettra de soutenir les familles les plus en difficulté de notre territoire, afin que leurs enfants puissent vivre la magie des fêtes de fin d'année.



Ainsi, du 16 novembre au 1er décembre 2024, vous êtes invités à venir déposer vos objets neufs ou en très bon état, dont vous n’avez plus l’usage, dans l’une des sept déchetteries du territoire (Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Frontignan, Marseillan, Mèze, Montbazin et Sète).

Jeux de société, peluches, poupées et figurines, jeux de construction, véhicules, déguisements, guirlandes… l’ensemble du matériel collecté sera distribué aux Restos du Cœur.

En 2023, 515 kg ont pu être collectés, et si nous faisions mieux ?