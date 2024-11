Pyrénées-Orientales - La France Insoumise en solidarité avec les sinistrés de Valence

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, organise une action de solidarité en faveur des victimes des inondations meurtrières dans la région de Valence en Espagne. Elle consistera en un appel à des dons financiers, en chèques ou en espèces. Elle se fera en partenariat avec le Secours Populaire. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Secours Populaire.

Les dons seront centralisés au Local de La France Insoumise. Ils sont à faire parvenir par courrier à l’adresse suivante : Local LFI, 1 avenue des Eaux-Vives, 66 000 Perpignan. Ils pourront également être apportés lors de permanences qui seront tenues à cet effet au Local de La France Insoumise. La première permanence se tiendra mardi 12 novembre à partir de 16 heures. D’autres seront organisées par la suite régulièrement.

Au-delà du nécessaire moment de solidarité, La France Insoumise rappelle l’urgence à prendre la mesure de l’ampleur et de la gravité de la situation. Les événements de Valence ne sont pas dus à un quelconque hasard plus ou moins malheureux. Il ne s’agit en effet pas d’une simple catastrophe naturelle : des choix humains et politiques ont aggravé le désastre.

Ce qui est en cause, ce sont les fondements d’un système capitaliste prédateur aux effets dévastateurs. Plus que jamais il faut lui substituer la planification écologique afin d’appliquer la règle verte (ne pas prendre à la nature plus qu’elle ne peut régénérer) pour permettre la réalisation de l’indispensable bifurcation écologique. La France Insoumise appelle à d’autres choix politiques, écologiques ou urbanistiques pour l’émergence d’un modèle alternatif de société permettant l’harmonie entre les sociétés humaines et l’environnement.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise