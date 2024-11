Pinet - Le groupe MOJITHAU sera en concert au foyer des campagnes le 9 novembre, à 18 h

Le groupe MOJITHAU sera en concert au foyer des campagnes le 9 novembre, à 18 h

Un groupe bien cinnu des autochtones qui a séduit son public depuis 2019. La bande de copains, tous de Marseillan s’est retrouvé en 2019 pour créer la formation musicale baptisée avec humour «Mojithau» en allusion à ce cocktail qu’ils apprécient lors de leurs balades autour de l’étang.

Le groupe est composé de six musiciens: Jean Paul Arnaud à la batterie et au chant, Henri Rouquette à la basse, Philippe Roussel au chant et à la guitare, Dominique Denize au piano et à accordéon, Patrick Etienne aux saxophones et sifflements. Les « Mojithau» ont créé leur propre style musical en additionnant leurs talents et en réunissant leurs diverses influences musicales (Jazz, Rock, Country, Rock’n roll, Funk, Variétés).

Ils sont très à l’aise derrière la base de leurs instruments traditionnels (guitare, piano et basse) à laquelle viennent s’ajouter des variants comme l’harmonica. Bien que la technique semble acquise, le groupe affiche en premier lieu le bien être musical.

Patrick Étienne et Jean Paul Arnaud les animateurs du groupe ont réussi leur pari et les concerts s’enchaînent. Les Marseillanais ont peaufiner leur répertoire et hiver avec des musiques tantôt pop, folk funk et des variétés françaises Ils vous donnent rendez vous le jeudi 1er août pour un concert exceptionnel et gratuit.

Leur prochain concert aura lieu le samedi 9 novembre, à 18 h 30, au foyer des campagnes.

Tarif : 10 €. Renseignements au 06 35 46 65 41.