Ariège - Grande collecte solidaire de jouets en Ariège

La Communauté de Communes Couserans Pyrénées s’associe à ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion sur tout le territoire. Du 16 novembre au 8 décembre, 7 points de collecte seront mis à disposition des habitants, pour qu’ils puissent y déposer tous leurs jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage. Cette opération devenue un rendez-vous annuel, permet aux petits comme aux grands de faire un geste solidaire et bon pour l’environnement, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Comment participer ?

Tous les jouets inutilisés dans les foyers des Français sont acceptés, qu’ils soient électriques, électroniques, en bois, de construction, de société, en tissu. Sans oublier les déguisements, les puzzles, les poupées etc. qui sont également les bienvenus dans le cadre de la collecte.

« Laisse Parler ton Cœur » : l’occasion de donner une seconde vie à ses vieux jouets

La Communauté de Communes Couserans Pyrénées s’associe à ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion sur tout le territoire. Du 16 novembre au 8 décembre, 7 points de collecte* seront mis à disposition des habitants, pour qu’ils puissent y déposer tous leurs jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage. Cette opération devenue un rendez-vous annuel, permet aux petits comme aux grands de faire un geste solidaire et bon pour l’environnement, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Comment participer ?

Tous les jouets inutilisés dans les foyers des Français sont acceptés, qu’ils soient électriques, électroniques, en bois, de construction, de société, en tissu. Sans oublier les déguisements, les puzzles, les poupées etc. qui sont également les bienvenus dans le cadre de la collecte.

Tous les dons seront confiés à Emmaüs Saint-Girons et à la Ressourcerie Récup’Air09, pour ensuite être triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état, en vue d’être offerts à des familles modestes ou revendus à prix solidaires, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les points de collecte équipés de hottes sont répartis sur le territoire. Les dates de collecte et d’ouverture peuvent varier, alors avant de vous déplacer, consulter les informations pratiques sur le site de l’opération www.laisseparlertoncoeur.org

Donnez une seconde chance aux jeux et jouets

La grande collecte solidaire de jouets « Laisse Parler ton Cœur » souffle sa 15ème bougie en 2024. Organisée partout en France, les précédentes éditions ont permis de collecter plus de 18 650 hottes soit l’équivalent de 292 tonnes de jeux et jouets.

A l’initiative des éco-organismes ecosystem et Ecomaison, en charge de la seconde vie des jeux et jouets, cette opération ambitionne également de sensibiliser les Français de tous âges au geste de don solidaire, de réemploi et de recyclage.

La prise de conscience environnementale passe aussi et surtout par les gestes du quotidien, à la portée des petits comme des grands. Donner une seconde vie aux jouets qui restent inutilisés dans son foyer, permet non seulement d’aider des familles à petit budget, mais également de réutiliser des matériaux contenus dans les produits qui rejoindront les filières de recyclage. Les jouets électriques et électroniques qui n’auront pu être remis en état seront pris en charge par ecosystem, et les autres catégories de jouets seront quant à elles confiées à Ecomaison, pour être recyclés dans le strict respect des normes environnementales.

« Imaginée par ecosystem il y a 15 ans, l’opération « Laisse Parler ton Cœur » est un événement de proximité qui mobilise collectivités et habitants au bénéfice de structures locales. Elle est un exemple en matière d’économie circulaire à l’échelle d’un territoire. Notre mission qui consiste à allonger la durée de vie des équipements électriques, passe notamment par le développement d’initiatives permettant de réduire l’impact environnemental des jouets électriques », commente Laura Chech, Porte-Parole de l’opération chez ecosystem.

« Chaque année, plus de 100 000 tonnes de jouets non électriques sont jetés en France. Ecomaison se mobilise pour démontrer au grand public qu’une seconde vie est pourtant possible pour ces millions de jouets. Nous avons naturellement rejoint ecosystem dans l’opération « Laisse Parler ton Cœur » pour amener les Français à privilégier le don solidaire lorsqu’ils souhaitent se défaire de leurs jeux et jouets inutilisés », ajoute Matthieu Goutti, Responsable de la Filière Jouets au sein d’Ecomaison.

* Pour vous rendre sur l'un des points de collecte :

Déchèterie Audressein - Pouech - 09800 AUDRESSEIN

Déchèterie Biert - RD618 - 09320 BIERT

Déchèterie Castenau-Durban - D117 Leychartou - 09420 CASTELNAU

Déchèterie Lasserre - Casséjoul - 09160 LASSERRE

Déchèterie Mercenac - Chaumes - 09230 MERCENAC

Déchèterie Oust - La pièce longue - 09140 OUST

Déchèterie Sqaint-Girons - Palétès - 09200 SAINT-GIRONS