Tarn et garonne - Retraites : seul le RN vote l'abrogation de la réforme Macron

Communiqué de Marine Hamelet, député Rassemblement National de Tarn-et-Garonne

Jeudi 31 octobre avait lieu la niche parlementaire du Rassemblement National, permettant aux députés de notre groupe de sélectionner les textes à l'ordre du jour.

Nous avons donc défendu une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, un texte rejeté par 89 % des Français. Le Rassemblement National a ainsi proposé de rétablir l’âge légal de départ à 62 ans et de réduire la durée de cotisation. En commission, les députés de la majorité présidentielle et de l’extrême gauche ont refusé de soutenir notre démarche. Malgré le rejet de nos amendements par la présidente de l’Assemblée nationale, nous avons maintenu cette proposition pour confronter chaque député à ses responsabilités, car plus de la moitié d’entre eux ont été élus en promettant cette abrogation.

Malheureusement notre proposition pour annuler la réforme des retraites a été rejetée car les députés du Nouveau Front Populaire ont voté contre, en totale contradiction avec les promesses faites à leurs électeurs.

De notre côté, nous soutiendrons tous les textes permettant l’abrogation des retraites d’où qu’ils viennent y compris du NFP car les intérêts des Français doivent primer sur les intérêts des partis politiques.