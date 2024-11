Béziers - Un petit vol pour la bonne cause à l'aéroclub de Béziers

UN PETIT VOL POUR LA BONNE CAUSE..

L’Aéroclub de Béziers Cap d’Agde, avec le soutien de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie, organise, les vendredi 29 , samedi 30 Novembre et dimanche 1° décembre 2024 , une opération au profit de l’AFM Téléthon de Vias.

Ce week-end spécial propose des promenades aériennes au tarif préférentiel de 30 € par personne, pour des vols de 20 minutes assurés et financés par les pilotes de l’Aéroclub.

Voilà une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable, avec, en parallèle à cette démarche caritative, l’opportunité de voler jusqu’à 3 personnes par avion dans la limite des 20 minutes imparties.

Chaque année nous faisons des heureux qui reviennent avec un grand sourire de cette balade et pour les plus curieux, ils pourront également découvrir nos avions , l’ULM et l’école de pilotage de l’Aéroclub.

Nos amis aéromodélistes « LES KAMIKAZES AGATHOIS » seront présents pour exposer leurs modèles réduits et leur simulateur de vol….

Autant de bonnes raisons pour réserver son vol pour une organisation et une sécurité maximale .

INFOS PRATIQUES

·Vendredi 29 Novembre 2024 de 14h à 17h

·Samedi 30 Novembre et dimanche 1° décembre 2024 de 9h à 17h …

·30 € par personne

·Aéroclub de Béziers Cap d’Agde – Aéroport – RD 612 – 34420 Portiragnes

(1er hangar à droite en arrivant avant le parking de l’aéroport)

·Réservation obligatoire .

·Infos et réservations au 07.83.278.880

·https://www.facebook.com/aeroclubbeziers

·evenement@aerobeziers.com