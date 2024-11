Tarbes - Conférence de Juliette Duquesne à Séméac sur « Quel numérique pour la planète ? »

Nous n’avons jamais entendu autant parler de sobriété que depuis ces dernières années. Face à la crise écologique et climatique et aux enjeux internationaux, nous devons réaliser des économies d’énergie. Cependant, nous continuons la numérisation à outrance – qui est loin d’être immatérielle - de notre société.

La conférence, gratuite et ouverte à tous, sur les conséquences de l’intelligence artificielle et de la numérisation pour les humains et la planète de Juliette Duquesne à Séméac, près de Tarbes, le jeudi 14 novembre à 18h30, permettra de faire le point sur toutes les pollutions engendrées par le numérique… et de mettre en avant les solutions individuelles et collectives pour réduire notre empreinte numérique dans un monde de plus en plus envahi par l’informatique.

Juliette Duquesne - journaliste indépendante spécialisée sur les questions économiques et environnementales et auteure de six « Carnets d’Alerte » avec Pierre Rabhi, dont « L’humain au risque de l’intelligence artificielle » (Presses du Châtelet, 2021) - a enquêté plus d’un an sur ce sujet et a interrogé plus de 80 personnes (chercheurs, acteurs de la société civile, associations…).

Informations pratiques :

Conférence-débat gratuite et grand public, ouverte à tous et sur inscription, organisée par la Maif, le jeudi 14/11/2024 à Séméac (18h30-20h00), suivie d’une séance de dédicaces, au Centre culturel Albert Camus – 51 rue de la République – 65600 Séméac

Inscription : https://entreprise.maif.fr/actualites/conference-impact-numerique-avec-juliette-duquesne