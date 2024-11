Toulouse - Tenacy à la Cybersecurity Business Convention Toulouse 2024, le salon de la sécurité numérique

L’équipe de Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité, sera présente à la Cybersecurity Business Convention (CBC) de Toulouse 2024 qui se déroulera le 28 novembre au MEETT, Parc des Expositions à Aussonne (31). Baptiste David, Responsable de la stratégie marché, recevra les participants et visiteurs sur le stand 87 et présentera l’atelier « Piloter sa conformité NIS 2 : les erreurs à ne pas faire », de 9h à 9h30.

La sixième édition de cet événement rassemblera plus de 2 000 professionnels du secteur de la sécurité numérique, incluant des décideurs, experts et dirigeants d'entreprises. Les participants auront l'occasion d'assister à des conférences sur les dernières avancées en cybersécurité, ainsi qu'à des ateliers pratiques et à des démonstrations.

Différentes thématiques seront abordées lors de ce salon, notamment :

Intelligence artificielle

Risques cyber et supply chain

Enjeux du secteur spatial

Résilience numérique et réglementation NIS2

Gestion de crise cyber appliquée au secteur de l’aéronautique, de l’aviation et de la défense

Cybersécurité et stratégie européenne

Protection des données de santé

Sensibilisation des TPE/PME à la cybersécurité

Piloter sa conformité face à NIS2

Technologie EDR/XDR

Ainsi que des mises en situation : cellules de crise cyber, serious game et Challenge Capture The Flag.

Seront présents sur place pour échanger avec les participants :

Baptiste David, Responsable de la stratégie marché chez Tenacy ;

Léandre Romerosa, Ingénieur Presales & Delivery ;

Enzo Balsamelli, Business Development Representative.

Crédit photo @Welcome to the Jungle