Hérault - L'association PRÉSENCE VERTE SERVICES un accompagnement qui ne se restreint pas au domicile

Le vendredi 18 octobre 2024, PRÉSENCE VERTE SERVICES, a participé à l’exposition artistique d’une de ses bénéficiaires accompagnée dans le cadre du Service Handicap. Fournissant plus qu’une aide au quotidien, les intervenants permettent aux personnes en situation de handicap de continuer leurs activités de loisirs et de s’adonner à leurs passions.

L’association du GAMH (Groupe des Aphasiques de Montpellier et de l’Hérault) a investi la maison des associations de Clapiers le temps d’un weekend pour une exposition artistique. Intitulée « L’Art prend la parole quand les mots manquent », cette exposition s’inscrit dans le cadre la semaine de l’aphasie (du 14 au 20 octobre 2024). L’aphasie, perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit, peut être accompagnée de troubles moteurs. Elle touche plus de 300 000 personnes en France et 30 000 nouveaux cas sont recensés chaque année.

Le GAMH a souhaité valoriser les créations réalisées par ses membres au sein d’un atelier qui se tient une fois par semaine à Clapiers. Ce dernier donne la possibilité de s’ouvrir à la pratique artistique ou tout simplement à l’échange et au partage autour de multiples jeux. Le scrabble étant le chef de file !

À la suite d’un AVC en 2014, Anne Philip, est atteinte d’une aphasie et passe plusieurs mois au Centre de rééducation fonctionnelle du Grau-du-Roi. Sur les conseils d’un médecin du centre, engagé dans l’association GAMH, elle rejoint l’atelier mis en place par cette association dès son retour à son domicile. Elle se lance alors dans la peinture qui prend rapidement la place des mandalas qu’elle réalisait en nombre lors de ces premiers mois de rééducation. La peinture libre, comme elle nous le mentionne, lui permet de nourrir le cerveau, elle lui fait du bien. Quand elle est dedans, elle ne pense à rien d’autre. Lorsqu’elle commence à peindre, elle n’a pas d’idée précise avant de mettre le premier coup de pinceau, elle se laisse emporter par la liberté du geste, par l’émotion du moment. D’ailleurs, quand la plupart des tableaux exposés par les membres de l’atelier sont figuratifs, Anne Philip, elle, a choisi l’abstrait.

Cet atelier (encadré par Valérie, professeur d’art), ne pouvant pas conduire, elle peut y assister grâce à son auxiliaire de vie, Marie Laboureau, qui partage avec elle ces temps de loisirs, qui sont essentiels à son bien-être.

L’AIDE HUMAINE : UN ACCOMPAGNEMENT AU DELÀ DU DOMICILE

Marie Laboureau, salariée du Service handicap de Présence Verte Services depuis 2014, accompagne Anne Philip au quotidien et notamment dans le cadre de ses activités de loisirs, comme la peinture.

PVS dispose d’un service handicap qui propose aux personnes atteintes de tout type de handicap des interventions sur-mesure, dites d’aide humaine, afin de compenser la perte d'autonomie. Ces missions réalisées par les auxiliaires de vie, consistent à aider la personne à accomplir les différents gestes du quotidien qu'elle ne peut pas réaliser seule. Cet accompagnement est effectué à domicile ou à l'extérieur, dans le cadre des loisirs, d'activités sociales ou de déplacements...

Actuellement, Marie accompagne Madame Philip, quatre après-midi par semaine. Leur relation s’est construite au fil des années, elles passent beaucoup de temps ensemble et se connaissent très bien aujourd’hui. Comme dit Madame Philip, Marie lui « apporte plein de choses » : elles font de nombreuses activités ensemble : la cuisine, marcher, des jeux, et même « l’école » nous dit Madame Philip en rigolant. Ainsi, elle se réapproprie au fil des années des aptitudes qui lui étaient naturelles avant l’accident. Ses progrès dans la parole, le langage, la marche, l’écriture sont le fruit de nombreux efforts quotidiens.

Pour Marie, l’aide humaine « c’est de la stimulation et de l’ouverture sur des possibilités. Madame Philip peut faire, mais il faut quelqu’un pour amorcer le projet, pour être là, et l’accompagner aussi... ». Marie contribue pleinement à son évolution nous confie Anne Philip. Comme nous dit Marie « Madame Philip a conservé toutes ses connaissances, le problème c’est d’aller les chercher ». Pour cela « il faut une bonne compréhension de l’environnement de la personne, de ses envies, il faut la questionner et pousser plus loin. Étendre son univers en fait et lui donner la possibilité d’aller à l’extérieur, de rencontrer des personnes, de tisser des liens, d’étendre son champ d’activité » nous précise Marie.

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Thierry, membre du bureau de l’association GAMH, soulignait qu’en tant aphasique on se coupe du monde extérieur et que ce type d’ateliers permet de se refaire un cercle amical et permet d’avoir tout simplement une place dans la société. Aujourd’hui la FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques de France) compte seulement 1000 adhérents, et il est évident que les initiatives comme celle du GAMH doivent gagner en visibilité et en accessibilité pour donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de profiter de ces lieux de partage, de soutien et d’activités. Enfin, tout cela est aussi possible grâce à des structures telles que PRÉSENCE VERTE SERVICES pour soutenir, accompagner leurs bénéficiaires en apportant une stimulation qui va au-delà de l’aide quotidienne.