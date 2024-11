Gers - Vacancéole gère une nouvelle résidence dans le Gers

Depuis le 15 octobre 2024, Vacancéole gère l’exploitation et la commercialisation d’une nouvelle résidence : Le Domaine de Saint-Orens, à Montréal-du-Gers, en Gascogne.



Au cœur d’un village classé "Plus Beaux Villages de France", la résidence abrite 65 appartements meublés, pouvant accueillir de 2 à 8 personnes avec terrasse privée. Au total, cela représente 345 lits.



Côté équipements, on y trouve une grande piscine extérieure à la belle saison, un terrain de beach soccer & de beach volley, un terrain de pétanque, un terrain de badminton et un loueur de vélos à proximité, pour explorer les villages et vignobles environnants. Une salle de réception complète également l'offre.



Perché sur son éperon rocheux, Montréal-du-Gers est un village typique aux maisons à colombages. Il constitue une étape des célèbres Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et offre de nombreuses possibilités de balades à pied ou à vélo.



À partir de 369 € la semaine & de 65 € la nuitée Ouverture toute l’année. Possibilité de réserver dès aujourd’hui sur : www.vacancéole.fr