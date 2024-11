Toulouse - Village UD31 CFTC J-3 L'UD31 CFTC se mobilise pour les élections TPE 2024

L'UD31 CFTC se mobilise pour les élections TPE 2024



L'Union Départementale CFTC de la Haute-Garonne (UD31) lance sa campagne pour les élections des Très Petites Entreprises (TPE) qui se tiendront du 25 novembre au 9 décembre 2024.

Dans le cadre de cette mobilisation cruciale pour la représentativité syndicale, l'UD31 CFTC met en place une série d'actions concrètes sur le terrain. Le village CFTC, ce vendredi 8 novembre 2024, place Dupuy de 9h à 17h. Nos militants iront à la rencontre des salariés des TPE dans les centres-villes et zones commerciales de Toulouse et sa région pour présenter l'offre de services gratuits de la CFTC. Un kit de campagne complet sera distribué, comprenant un dépliant d'information, un stylo 4 couleurs, un marque-page et des stickers aux couleurs de la CFTC.



L'UD31 fait partie des 19 unions départementales CFTC sélectionnées pour mener une campagne de porte-à-porte ciblée auprès des électeurs TPE, en utilisant un outil numérique innovant. De plus, un village d'information CFTC mobile sera installé à Toulouse dans les prochaines semaines pour aller à la rencontre des salariés.



L'UD31 CFTC appelle tous les salariés des TPE, assistants maternels et employés à domicile de Haute-Garonne à se mobiliser et à voter CFTC du 25 novembre au 9 décembre 2024.





Bien à vous