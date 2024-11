Toulouse - Blocage école mercredi 6 Novembre Toulouse borderougeMadame,Monsieur Bonjour , Veuillez trouver ci

Absence d’AESH et surmenage des Enseignants :

La situation dans les écoles de Toulouse devient de plus en plus critique. Face à l’absence récurrente d’Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) et à la surcharge de travail imposée aux enseignants, les professeurs sont à bout. Confrontés à des tâches multiples et à une gestion pédagogique et administrative accrue, ils expriment aujourd’hui leur épuisement.

Des parents délégués de l’école primaire de Borderouge lancent l’opération : « « Mon école est cassée, aide-moi à la réparer » à travers le groupe « Sauvons nos écoles » créé il y a un an via WhatsApp par Mme Djelti hanane et qui regroupe de nombreuses écoles sur Toulouse, ont décidé de tirer la sonnette d’alarme.

Ces parents, préoccupés par la qualité de l’accompagnement de leurs enfants et la détérioration des conditions de travail des enseignants, organisent une mobilisation sans précédent. Le mercredi 6 novembre, des blocages simultanés dans plusieurs écoles de Toulouse sont prévus , afin de dénoncer cette situation Intenable.

Le blocage se déroulera en deux temps :

- 8h00 : information des parents sur les actions prévues

- 11h30 : blocage de l’école élémentaire Borderouge

Les enseignants doivent jongler entre leur mission éducative et la gestion des élèves en situation de handicap, sans l'appui nécessaire des AESH. Cette surcharge engendre non seulement un épuisement professionnel, mais menace aussi la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves.

Nous demandons à la presse de relayer notre appel pour que des solutions rapides et concrètes soient mises en place, telles que le recrutement d’AESH supplémentaires et un soutien renforcé pour nos enseignants.

Les parents ainsi que les élèves demandent une réponse rapide et efficace des autorités pour pallier cette crise qui met en péril l'équilibre de l'école publique

Les Parents d’élèves délégués de l’école élémentaire Borderouge.

Magali Chevrot 0614705876

Djelti Hanane 0769615338